En quoi roule Théo Hernandez, le footballeur Marseillais qui aime ce qui brille beaucoup ?

Théo Fernandez ne partage pas avec N’Golo Kanté cette forme de retenue et de discrétion sur les voitures. Pas question, pour ce natif de Marseille qui joue actuellement à l’AC Milan après avoir débuté sa carrière internationale en Espagne, de se contenter d’une gentille petite Mini ou même d’un SUV Mercedes.

Ami de Karim Benzema connu pour apprécier les supercars de chez Bugatti et Lamborghini, Théo Fernandez aime les automobiles qui se voient de loin et qui font du bruit. La Lamborghini Aventador visible dans l’image ci-dessus, dont le covering fait briller la carrosserie de mille feux, lui correspond donc parfaitement.

Un Urus encore plus voyant

Mais attention, Théo Fernandez a voulu aller encore plus loin en matière de préparations automobiles. Il a demandé à la maison Keyvany de lui confectionner un Lamborghini Urus particulièrement agressif. Ressemblant à une création de chez Mansory, cet Urus jaune fluo arbore un kit carrosserie ridiculement agressif et possède un intérieur en cuir rouge. Bon, on vous avoue qu’on n’est pas hyper fan de ce genre de configuration. Mais c’est exactement ce qu’on imagine d’un footballeur amateur de « bling bling ».