Encore un rappel massif pour Tesla

Précurseur dans la mobilité électrique, le constructeur américain Tesla doit procéder au rappel de plus de 100 000 voitures électriques en Chine. Le régulateur des marchés local a annoncé que le problème provenait d’un défaut électrique pouvant entraîner « un ralentissement de la vitesse (de fonctionnement) du processeur central », mais aussi un dysfonctionnement de l’écran tactile : « Dans des cas extrêmes, le processeur central peut redémarrer et l'écran ne pas s'afficher [...], ce qui peut constituer un danger. »

107 293 Tesla Model 3 et Tesla Model Y produites en Chine entre 2021 et 2022 sont concernées par ce rappel de grande envergure.

Une nouvelle dont se serait certainement bien passée la marque américaine, qui enchaîne les rappels depuis quelques semaines.

De nombreux dysfonctionnements et problèmes qui commencent à ternir l’image de la marque en Chine, mais pas seulement, de plus en plus pointée du doigt pour la qualité de ses voitures, mais aussi pour son service après-vente.

Plus gros marché pour Tesla, la Chine est un enjeu majeur pour la marque qui après une première usine, devrait en implanter prochainement une seconde. Une nouvelle Gigafactory qui pourrait sortir de terre non loin du site de production actuel de Tesla dans la banlieue de Shanghai, à Lingang.