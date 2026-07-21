Entre le Chinois Xiaomi et Porsche, la surenchère continue et ça devient drôle à suivre
Qui aura le dernier mot dans l’énorme course à l’armement à laquelle se livrent Porsche et Xiaomi sur la Nordschleife avec leurs voitures électriques ? L’Allemand vient de reprendre l’avantage, mais le Chinois prépare déjà sa riposte !
C’est de bonne guerre. Depuis des décennies, les constructeurs automobiles se livrent une guerre futile mais hautement symbolique sur la Nordschleife, où l’on prouve traditionnellement l’efficacité de ses sportives en signant des chronos records.
Référence depuis longtemps à ce jeu, Porsche a souvent été attaqué par des challengers désireux de se faire connaître : Nissan, par exemple, avec sa GT-R à la fin des années 2000. A l’époque, voir la grosse Japonaise battre la 911 Turbo S sur l’Enfer vert a fait de quoi surprendre tout le monde.
La guerre électrique entre Porsche et Xiaomi
Porsche met aussi un point d’honneur à prouver l’efficacité sportive de ses voitures électriques avec des chronos : la Taycan possédait ainsi le record de la Nordschleife avec sa version GT, conçue pour battre la Tesla Model S Plaid… Jusqu’à l’arrivée de la Xiaomi SU7 Ultra de 1 547 chevaux qui l’a délogée l’année dernière (avec un temps en 7 minutes, 4 secondes et 957 millièmes).
Porsche a alors conçu une Taycan GT Manthey pour se venger : grâce à une puissance maximale permanente poussée à 815 chevaux, un aérodynamisme revu, elle a repris le record des électriques en 6 minutes, 55 secondes et 533 millièmes. Un temps qui lui a aussi permis d’effacer les 6 minutes et 59 secondes de la Yangwang U9 Xtreme, cette supercar électrique de 3 000 chevaux.
Xiaomi prépare sa nouvelle revanche
Mais comme vous pouvez le voir ci-dessous sur les images prises par Wilko Bloc sur la Nordschleife, Xiaomi n’a pas dit son dernier mot et faisait récemment rouler là-bas une SU7 Ultra encore radicalisée. La berline possède un gigantesque aileron arrière et un diffuseur à la taille impressionnante.
Parviendra-t-elle à battre la marque de la Porsche Taycan MR ? Réponse probablement très vite, sans oublier que le groupe BYD convoite aussi ce record avec sa nouvelle Denza Z…
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