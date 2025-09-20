Ferrari toujours mal à l'aise avec les sorties de sa Xiaomi SU7 Ultra ?

Les photographes et vidéastes ne manquent pas une occasion d'immortaliser un véhicule chinois employé par les ingénieurs d'un constructeur européen. Et lorsque cela concerne une firme prestigieuse comme Ferrari qui tente par tous les moyens de cacher cette pratique, les compteurs de la viralité s'emballent sur les réseaux sociaux.

L'espion amateur Varryx_ publie sur Instagram sa dernière prise dans la Motorvalley. Le clip montre une Xiaomi SU7 Ultra que son conducteur tente désespérément de cacher du moindre appareil photo. De quoi créer des situations amusantes montrant la berline chinoise en demi-tour improvisé ou en marche arrière de manière très dynamique.

Des performances effrayantes

Pour rappel, la Xiaomi SU7 Ultra a légitimement de quoi inquiéter les constructeurs capables de fabriquer les sportives les plus redoutables. En un temps record, la marque chinoise commercialise une auto de 1548 chevaux pour 1770 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet de tomber le 0 à 100 km/h en 1,98 seconde seulement avant d'atteindre une vitesse maximale de 350 km/h. Des performances hors du commun pour un tarif canon situé entre 70 000 euros et 110 000 euros selon les marchés.