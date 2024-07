Entre surpuissance et élégance, la Jaguar XFR est une super affaire !

Les collectionnables, c’est quoi ? Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde ! Pourquoi la Jaguar X-Type R est-elle collectionnable ? Au début des années 2000, la bataille faisait rage pour contrer les premiums germaniques. Jaguar, alors propriété de Ford, disposait des fonds pour développer des modèles compétitifs, comme la XFR. Avec ses 510 ch et son châssis dûment peaufiné, cette anglaise de feu constitue une réplique bourrée de caractère et efficace aux rivales badgées Audi RS, BMW M ou encore Mercedes AMG. Le tout, en associant modernité et discrétion, car à cette époque-là, la sportivité n'était pas forcément criarde. Appréciée et performante, la XFR ne sera pourtant pas remplacée, ce qui en fait un objet unique en son genre chez Jaguar.

Au tournant des années 2000, le rétro-design ne fait plus recette chez Jaguar. Ian Callum, qui remplace le défunt Geoff Lawson à la tête du style de la marque anglaise, remet tout à plat. Pour remplacer la S-Type, au succès mitigé, on en reprend la plate-forme DEW98, co-réalisée avec Ford, après avoir abandonné l’idée d’une nouvelle base en aluminium, comme celle de la grande XJ X350. Mais on l’habille d’une ligne résolument moderne, fluide et vaguement américanisante, inspirée du concept CX-F de 2005.

Présentée en 2007, celle qui s’appelle XF (codée X250) se pose en rivale valable aux Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes Classe E, sans passer pour une voiture de papy snob. Techniquement, comme sa devancière S-Type, elle récupère des trains roulants plutôt sophistiqués (double triangulation avant, essieu multibras arrière) ainsi que des moteurs puissants, V6 et V8.

Mais la version qui va allécher le chaland apparaît en janvier 2009 : la sulfureuse XFR. Défiant les Audi RS6, BMW M5 et Mercedes E63 AMG, elle abrite sous son capot un V8 5,0 l à injection directe qui, gavé par un compresseur, produit quelque 510 ch. Proche de celui de la XKR, ce bloc gorgé de couple (625 Nm), allié à une boîte auto ZF à 6 rapports, catapulte la XFR à 100 km/h en 4,9 s, et lui fait atteindre un rien de temps sa vitesse maxi bridée à 250 km/h.

Simple propulsion, elle se pare tout de même d’un différentiel à glissement limité à gestion électronique tandis que la suspension affermie de 30 % bénéficie d’un amortissement piloté. Grandes jantes de 20 pouces, gros disques de freins (380 mm à l’avant mordus par des étiers à deux pistons, 378 mm à l’arrière avec étriers monopistons), la préparation est complète.

Tout comme l’équipement de série : sièges électriques chauffants, GPS, projecteurs bixénons, rétros électrochromes, régulateur de vitesse, Bluetooth, clim auto bizone… Le tout se solde d’un prix de 92 900 €, soit 117 000 € actuels selon l’Insee. C’est cher mais moins que pour les rivales allemandes.

La Jaguar s’attire des commentaires très favorables et entame une carrière honorable. En 2011, elle est largement restylée, bénéficiant d’un museau entièrement redessiné dans un style plus fin, et en 2012, une version encore plus puissante apparaît : la XFR-S, poussant le V8 à 550 ch. Elle bénéficie aussi d'un kit carrosserie longuement étudié en soufflerie.

Un break XF est dévoilé cette année-là, qui se déclinera lui aussi en R-S, ce qui en fait l’un des plus performants du monde. Cette génération de XF disparaît en 2015, remplacée par une nouvelle XF qui, elle, se passera des savoureuses R. Bien dommage, même si en se tournant vers la plus petite XE, on trouve une fabuleuse SV Project 8 de 600 ch. Une autre histoire…

Combien ça coûte ?

Comme bien des berlines de son acabit, la Jaguar XFR a énormément décoté. En conséquence, si on accepte un gros kilométrage (plus de 200 000 km), on trouve des exemplaires en très bon état dès 19 000 €. A 22 000 €, on peut espérer trouver une belle XFR avoisinant les 150 000 lm, alors que pour tomber sous les 100 000 km, on dépensera 27 000 €. Si on souhaite une auto de moins de 50 000 km, ce sera 35 000 €. Quant à la rarissime XFR S, elle réclamera une rallonge de 10 000 € en bas mot face à une R, à âge et kilométrage équivalents.

Quelle version choisir ?

Préférez une version restylée, pas plus chère mais à la fiabilité accrue car bénéficiant de l’expérience des premiers exemplaires.

Les versions collector

Toutes, si elles sont en parfait état. Mais les plus recherchées seront les XFR S, surtout dans la variante Sportbrake, quasi introuvable.

Que surveiller ?

Globalement, la XFR est très fiable et capable d’encaisser de gros kilométrages. Cela passe par l’éradication d’un défaut qui a eu raison de quelques moteurs : la chaîne de distribution. Celle-ci peut se détendre et nécessiter un changement (avec ses tendeurs et guides), parfois dès 100 000 km. Attention si le moteur émet un claquement au démarrage à froid et si un avertissement de performances réduites apparaît au tableau de bord.

A surveiller également, la pompe à eau ainsi que les fuites sur le circuit de refroidissement. Pas de soucis particuliers sur la boîte ZF (à vidanger tous les 100 000 km maxi), mais on relève quelques ennuis sur l’actuateur électrique du pont (moins de 1 000 € pour le changer, en théorie).

Enfin, comme sur toutes les sportives, surtout très lourdes, les trains roulants souffrent du poids, tout comme les freins et les pneus. Prévoyez un petit budget de ce côté-là…

Sur la route

Si on aime les intérieurs Jaguar à l’ancienne, celui de la XFR va décevoir : pas de ronce de noyer. A la place, un modernisme assumé : les aérateurs se dévoilent au démarrage et une mollette jaillit, jouant le rôle de commande boîte. Bien calé dans les confortables sièges en cuir, on réveille le V8, très discret. Surprise, on n’entend quasiment pas le compresseur. En revanche, la poussée qu’il engendre surprend par sa vigueur. Ce que ça marche ! Et plus il prend des tours, plus ce satané V8 vous enfonce dans le dossier. D’autant que la boîte auto le seconde parfaitement, offrant par ailleurs des palettes si on veut changer soi-même les rapports.

Le châssis est typiquement Jaguar, donc franc dans ses réactions, rigoureux et efficace mais pas hyper-alerte, ce qui n’est pas forcément un défaut. D’autant que la direction se montre très consistante au lieu de jouer la carte d’une légèreté excessive, là encore une qualité à mes yeux. En ressort une sportive qu’on prend plaisir à exploiter une fois qu’on a assimilé le mode d’emploi : 510 ch sur les roues arrière, ça se respecte, surtout sur le mouillé !

Si on a envie de tranquillité, on découvre une voiture douce et silencieuse, filtrant bien les aspérités. Surprise, la XFR ne consomme pas excessivement vu sa puissance, 11,5 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Jaguar S-Type R (2002 – 2007)

A son apparition en 1998, la Jaguar S-Type arbore un look ouvertement rétro toutefois allié à une technologie de pointe. Mais déçoit par son habitacle au look trop américain. Tout rentre dans l’ordre lors du restylage de 2002, qui apporte aussi une furieuse version R. Au programme, V8 4,2 l à compresseur, 406 ch, trains roulants affermis, amortissement piloté…

En ressort une excellente berline de sport, rapide et efficace mais tout de même luxueuse et confortable. En 2004, elle voit sa poupe redessinée, et bénéficie de retouches dans l’habitacle, mais reste à 406 ch. Fiable et diablement savoureuse, cette étonnante anglaise, rare et exclusive, n’est toujours pas chère : à partir de 10 000 €.

Jaguar XFR (2009), la fiche technique

Moteur : 8 cylindres en V, 5 000 cm3

Alimentation : injection, compresseur

Suspension : jambes McPherson, doubles triangles, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs pilotés, barre antiroulis (AV), essieu multibras, amortisseurs pilotés, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 automatique, propulsion

Puissance : 510 ch à 6 100 tr/mn

Couple : 553 Nm à 3 500 tr/mn

Poids : 1 800 kg

Vitesse maxi : 250 km/h

0 à 100 km/h : 5,6 s (donnée constructeur)

