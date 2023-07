Equip Auto Lyon, une première édition conjointe au Salon

Le salon de l’après-vente et des services « Equip Auto » a été le moteur du dernier Mondial de l’auto. Bien que réservé exclusivement aux professionnels, ce salon organisé conjointement avait accueilli plus de 80 000 visiteurs et généré une dynamique plus enthousiasmante que celle du Mondial lui-même.

Cette année, Equipe Auto se joint pour la première fois au Salon automobile de Lyon qui se déroulera du 28 au 30 septembre 2023 à l’Eurexpo de Lyon. Plus de 400 exposants et 30 000 professionnels seront présents sur un espace dédié de 30 000 m². « Le salon est dans une dynamique très positive rassemblant à la fois des entreprises leaders, ses exposants historiques et 20% de nouveaux exposants. Une mobilisation globale qui augure une première édition lyonnaise très prometteuse » se réjouit l’organisation.

Cette première édition d’ Equip Auto Lyon sera constituée de cinq espaces thématiques appelés « villages ». On y retrouvera notamment un univers VO (logistique, valorisation, remise en Etat, etc.), un village dédié à la carrosserie et à la peinture, un pôle du réemploi (remanufacturing, de la réparabilité), une zone dédiée aux start-up réunissant professionnels et investisseurs et enfin un Village du « Pneu & de l’Innovation » avec notamment une exposition exclusive pour découvrir plus de 100 ans d’innovations technologiques et plusieurs concepts de la mobilité de demain.