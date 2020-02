Est-ce là la future Alfa Romeo Giulia GTA ?

Souvenez-vous : des bruits de couloir avançaient en janvier dernier que le constructeur italien Alfa Romeo prépare en secret une Giulia GTA plus radicale que la déjà très puissante version Quadrifoglio. Cette image publiée par la page Facebook Coche Spias montre peut-être la grande berline survitaminée en question.

La mauvaise qualité du cliché ne permet pas de décortiquer tous les détails de cette mystérieuse trois volumes sportive Alfa Romeo. Notez néanmoins la présence de camouflage sur le bouclier trahissant un pare-chocs avant plus agressif que celui de l'actuelle QV. Des jantes spécifiques, un arrière retravaillé, des touches de sportivité supplémentaires dans l'habitacle et une louche de puissance additionnelle sous le capot compléteront sans doute l'ensemble.

Nos confrères de la publication américaine spécialiste des véhicules du groupe Fiat Chrysler Automobiles MoparInsiders évoquaient il y a un peu plus d'un mois l'adoption pour ce modèle d'une version revisitée du V6 de la QV. La mécanique délivrera d'après ces derniers la bagatelle de 620 chevaux. Une réduction de son poids de l'ordre de 20 kilos rendra le résultat encore plus explosif. Rendez-vous en juin prochain pour en savoir plus.