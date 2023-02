Et la voiture d'occasion la plus chère de France est...

Comme la bêtise de Cambrai a été découverte suite à une erreur, c'est suite à une erreur que je suis tombé sur l'occasion la plus chère de France. La reconnaîtrez-vous ?

Je cherchais, pour mon information personnelle, le prix des plus chères des Prius 2 sur le marché français de l'occasion (oui, certains habitués d'ici sauront pourquoi). Il faut bien savoir passer le temps désagréablement de temps en temps...

Je traînais donc sur le site "leparking", qui regroupe toutes les annonces de tous les sites d'annonces du monde entier. Et j'ai cliqué sur "trier par prix décroissant".

Sauf que... je n'avais pas encore sélectionné le modèle ! Et que donc, c'est la plus chère des occasions du monde entier qui est apparue. Et il se trouve qu'elle est de chez nous, et en vente chez nous, en Bourgogne Franche-Comté.

Son tarif ? À peu près 830 fois celui de la plus chère des Prius 2. Soit 10 000 000 d'euros. Enfin non, pour être précis 9 999 999 euros. C'est aussi deux fois son prix du neuf hors taxes. Plus-value : 5 000 000 €. Heureux vendeur.

Une affaire tout de même, sachant qu'elle était affichée initialement à 11 800 000 euros ! Oui oui, 1,8 million d'euros de rabais depuis la mise en ligne, le 1er mars 2022 (oui, pas vraiment le succès espéré par le vendeur on imagine...).

La Bugatti Divo, suivie par une Maserati MC12 et une LaFerrari

Mais de quelle auto parlons-nous ? Vous l'aurez reconnu à l'énoncé des indices. Elle est Française, dotée d'un W16 de 1 500 ch et fabriquée à 40 exemplaires seulement : la Bugatti Divo.

Ce monstre de puissance civilisée, rarissime sur le marché, est de 2021 et affiche 500 petits kilomètres à son compteur. C'est la numéro 02/40.

Elle est suivie par une Maserati MC12 de 2006, affichant 15 500 km au compteur et vendue 6 000 000 d'euros, après avoir été affichée un temps au même prix que la Divo, soit 9 999 999 €. On rappelle qu'elle valait à sa sortie 600 000 € neuve.

Viennent ensuite une Ferrari LaFerrari Aperta de 2017 et 350 km à 5,5 millions d'euros (prix neuf 1,2 million d'euros), puis deux Bugatti Chiron à 4,8 et 3,9 millions (2,4 millions d'euros neuve)...

Voilà donc pour vous réveiller en ce jeudi 16 février 2023. Et vous rappeler que l'automobile "peut" être un investissement. Mais qu'il faut pour cela avoir la mise de départ, c'est une autre histoire.