Et le pays d'Europe le plus copain avec les véhicules électriques est...

Quels sont les pays d'Europe amis du VE (véhicule électrique) et des hybrides rechargeables ? Et ceux qui le sont moins ? C'est la question que s'est à nouveau posée LeasePlan, le spécialiste de la location longue durée, pour la 5e année consécutive. Comme tout le monde, le loueur évolue petit à petit vers cette forme de "carburation". En effet, il a annoncé qu'au 4e trimestre 2021, 31,8 % des mises en LLD de son entreprise étaient des VE ou des hybrides rechargeables, un record.

Son étude "EV readyness Index" (Index de préparation au VE), publiée mardi, répond à la question.

Sur quels critères se sont-ils basés ? Principalement sur trois d'entre eux :

1/ Les ventes de VE dans chaque pays (19 points possibles).

2/ La maturité des infrastructures de recharge (13 points possibles).

3/ Le coût d'utilisation global, tenant compte des incitations gouvernementales (aides à l'achat, à l'installation de bornes, à la recharge, 18 points possibles).

Chacun des critères comprenant des sous-critères que vous pourrez retrouver dans les résultats détaillés de l'étude :

https://www.leaseplan.com/corporate/~/media/Files/L/Leaseplan/documents/120422%20EV%20Readiness%20Index%20Release%202022%20-%20Report.pdf

Les marchés de 22 pays d'Europe ont été analysés. Voici les résultats.

Sans surprise, la Norvège, un pays depuis très longtemps favorable aux VE, est en tête du classement, avec 42 points sur 50 possibles. Plus étonnant, les Pays-Bas (37 points) et le Royaume-Uni (35 points) à égalité avec l'Autriche, complètent le podium, mais c'était déjà le cas en 2021.

Les pires pays pour le VE, selon LeasePlan, sont La Pologne, la République Tchèque et la Slovaquie, avec 13, 13 et 14 points sur 50.

Mais où donc se situe notre Hexagone ? Eh bien, dans le ventre mou du classement, à la 11e place sur 22, avec 27 points sur 50 possibles. La France récolte 10 points sur 19 au chapitre des ventes de VE, 4 points sur 13 sur la maturité des infrastructures de recharges, et 11 points sur 18 concernant les coûts de possession et d'utilisation.

Le détail de l'étude, que vous pourrez retrouver en bas de l'article en document .PDF, nous apprend par exemple que la France possède 52 311 points de recharge sur son territoire, dont 5 573 bornes de charge rapide, ce qui fait 0,78 borne pour 1 000 habitants, et 1,844 borne par VE vendu en 2021.Nous disposons aussi de 48 bornes de charge rapide tous les 100 km d'autoroute. Pour comparaison, en Norvège, c'est 24 249 bornes dont 7 858 rapides, 4,5 bornes pour 1 000 habitants, et 1,64 borne par VE vendu en 2021. Il y a aussi 780 bornes rapides pour chaque centaine de km d'autoroute. On mesure donc les progrès à effectuer par la France pour rattraper ce pays champion du VE.

Le plus gros souci reste les infrastructures de recharge

Les conclusions générales de LeasePlan par rapport à leur étude tiennent en 3 points :

1/ Les ventes de VE s'accélèrent dans tous les pays, et de plus en plus de modèles électriques sont disponibles dans chaque segment de véhicules.

2/ Les infrastructures de recharge sont toujours à la traîne, ce qui crée (ou va créer) une pénurie de capacité de recharge alors même que les ventes augmentent. Et cela souligne le besoin d'investissement massif des états dans des infrastructures de recharge fiables à travers l'Europe.

3/ Les VE sont plus abordables que jamais (pas forcément le sentiment du public, N.D.L.R.). Leur compétitivité est surtout due à des prix de l'électricité très bas par rapport à ceux des carburants pétroliers essence et diesel, mais aussi aux dispositifs fiscaux avantageux pour les conducteurs.

Le président-directeur général de LeasePlan conclut en ces termes :

"L'absence totale d'action gouvernementale sur l'infrastructure des véhicules électriques crée une pénurie de recharge en Europe. Alors que les prix des véhicules électriques baissent et que de plus en plus de conducteurs passent à l'électrique, trouver une borne de recharge disponible devient de plus en plus un cauchemar. Ce rapport doit être un signal d'alarme pour les décideurs politiques de toute l'Europe : des investissements urgents sont nécessaires maintenant dans une infrastructure de recharge européenne complète. Les VE sont l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre le changement climatique, et les gouvernements doivent faciliter, et non compliquer la tâche, pour que chacun puisse faire la bascule."

Sources : LeasePlan et JournalAuto