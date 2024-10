Et maintenant, une Fiat 500 électrique encore plus chère

Pas plus tard qu’hier, nous reparlions encore de la Fiat 500 électrique qui ne cesse de causer des soucis à Fiat et au groupe Stellantis tout entier. A cause d’un niveau de vente très en-dessous des objectifs initiaux, la jolie petite citadine italienne va devoir repenser sa conception et ajouter une version à moteur essence à son catalogue.

Mais Fiat n’oublie pas pour autant de célébrer le côté « glamour » de cette auto très chère mais aussi très désirable. La marque transalpine dévoile une nouvelle série limitée de sa citadine électrique, la Giorgio Armani Collector's Edition. Comme son nom l’indique, elle a été réalisée en collaboration avec le célèbre styliste italien. Et le communiqué officiel ne tarit pas d’éloges en la décrivant :

« Ce véhicule, fièrement produit dans l'usine FIAT Mirafiori de Turin, est plus qu'un simple moyen de transport, c'est une pièce maîtresse, reflétant le summum de l'expertise de Giorgio Armani et l'art raffiné du Centro Stile de FIAT à Turin. La collaboration a nécessité un travail approfondi entre le créateur et l'équipe FIAT pendant plusieurs mois, visant à capturer l'essence des deux marques dans un seul chef-d'œuvre », peut-on y lire.

41 500€

Equipée de jantes spécifiques « Giorgio Armani » de 17 pouces, de vitres extérieures surteintées, d’un toit panoramique mais aussi de finitions spécifiques à l’intérieur, cette 500 qui se la pète sera exclusivement disponible avec le moteur de 118 chevaux et les « grosses » batteries autorisant une autonomie maximale de 320 km. Au prix de 41 500€ tout de même, avec une remise de 1 000€ actuellement inscrite au configurateur en ligne de la marque. Ce n’est clairement pas avec cette version que Fiat va mieux la vendre, mais elle a le mérite d’être jolie à regarder.