Et si on disait merci à Stellantis de lancer cette voiture électrique chinoise?

La voiture électrique a mauvaise presse ces derniers temps, avec des ventes qui stagnent à 17% du marché neuf l’an dernier. Et les intentions d’achat inquiètent, dans la mesure où 78% des Français déclarent ne pas envisager d’en acquérir une dans les prochaines années, contre 68% en 2022. En cause notamment, un coût d’achat jugé trop élevé par 47% d’entre nous, valeur qui monte à 57% pour les habitants des zones rurales. Or, le rabotage des aides à l’achat décidé par les pouvoirs publics cette année ne peut qu’accentuer cette tendance.

Cette défiance envers les modèles "à piles" se généralise en Europe, et les constructeurs n’ont d’autre choix que de proposer des modèles électriques plus accessibles. C’est dans ce contexte que Stellantis s’est associé au chinois Leapmotor pour distribuer en Europe la T03, qui semble avoir de nombreux atouts pour réussir, à commencer par ses tarifs. La marque propose en effet une offre à partir de 89 € par mois avec 3 000 € d’apport, pour une durée de 3 ans et sur 30 000 km, distance qui correspond bien à ce que peut parcourir une deuxième voiture dans un environnement périurbain. C’est d’autant plus remarquable que l’auto ne profite d’aucune aide à l’achat.

En avoir pour son argent, tout simplement

Pour ce prix, on a une voiture disposant d’une batterie de 37,3 kWh lui permettant de revendiquer 265 km d’autonomie (chiffres WLTP), et même 390 km en cycle urbain. L’équipement de série est riche, avec notamment alerte de franchissement de ligne et régulateur de vitesse adaptatif, écran central multimédia de 10 pouces de diagonale et toit panoramique. On en a tout simplement pour son argent, ce véhicule étant apte à assurer les déplacements quotidiens sans essorer le porte-monnaie. La majorité d’entre nous n’en demande pas davantage, ce qu’ont un peu oublié les constructeurs automobiles ces dernières années, obnubilés par leur chasse aux marges élevées.

Se pose bien sûr alors la question du danger que représentent pour l’industrie auto européenne les voitures chinoises, et il n’est pas question de l’éluder. Mais si celles-ci peuvent pousser nos constructeurs à développer des modèles plus abordables, ce ne sera que positif pour les consommateurs.

C’est ainsi que Dacia propose depuis peu une version plus accessible de la Spring, laquelle doit aussi composer avec la concurrence des Citroën ë-C3 et autres Fiat Grande Panda. Se profile aussi la Volkswagen ID.2, et on se souvient de ce récent échange avec le patron de Renault France qui déclarait que c’est la version d’entrée de gamme de la Renault 5, la Five, dotée d’un moteur 95 ch et d’une batterie 40 kWh, qui allait faire véritablement accélérer les ventes de ce modèle : "le vrai potentiel de l’auto est avec cette version, car l’enjeu est la démocratisation", déclarait ainsi Guillaume Sicard. Les concessions Renault accueilleront aussi début 2026 la future Twingo électrique, un modèle affiché sous la barre des 20 000 € hors éventuel bonus. Si les voitures chinoises ont une vertu, c'est donc bien de forcer les constructeurs européens à accélérer sur l’électrique, et plein gaz de préférence.