Étiquette des pneumatiques : qu'est ce qui change au 1er mai ?

Un nouvel étiquetage des pneumatiques entre en vigueur ce 1er mai. L'évolution a été votée au niveau européen en février 2020. Le but : mieux informer les clients, pour les aider à choisir des pneus plus sûrs, plus silencieux et plus économes en carburant. L'idée est aussi de prendre en compte les nouveaux modes de commercialisation, notamment l'achat sur internet. La nouvelle étiquette permet d'avoir les mêmes informations de base partout.

Quelles sont les nouvelles infos ?

Il y a plusieurs nouveautés sur l'étiquette, à commencer par des informations sur le produit : le nom commercial du fournisseur, la référence du pneu, les dimensions, l'indice de charge et de vitesse, la classe.

On retrouve ensuite les échelles graduées pour les classes d'efficacité en carburant (le coefficient de résistance au roulement) et d'efficacité d'adhérence sur sol mouillé. Les catégories F et G ont été supprimées car elles sont inférieures au seuil minimum de performance attendu en Europe.

En bas, on a de nouveau la classe du bruit, avec la valeur en décibels. Mais le classement ne se fait plus sous forme d'ondes dessinées mais par des lettres A, B et C. Grande nouveauté : l'ajout des pictogrammes pour l'adhérence sur neige ou le verglas (bien sûr pour les pneus concernés).

Le nouveau design intègre en haut à droite un QR Code. Il renvoie sur la fiche d'information du pneumatique, qui accompagne l'étiquette. La fiche reprend les éléments de l'étiquette et ajoute d'autres éléments, comme les dates de début et fin de production du pneumatique.

Quels pneus sont concernés ?

La nouvelle étiquette concerne les catégories C1 (voitures), C2 (camionnettes) et C3 (camions et bus). Par la suite, elle s'appliquera aux pneus rechapés. Pour l'instant, les pneus non-routiers, les pneus des véhicules de collection d'avant 1990, les pneus cloutés et les pneus destinés à la course automobile ne sont pas concernés.

Quelles dates d'application ?

Les deux étiquettes vont cohabiter quelque temps.

Les pneus mis sur le marché avant le 1er mai vont garder l'ancienne étiquette.

Ceux mis sur le marché après le 1er mai auront obligatoirement la nouvelle étiquette s'ils sont produits à partir du 1er mai.

Pour ceux fabriqués avant le 1er mai, mais mis sur le marché après, un délai d'application de la nouvelle étiquette va jusqu'au 30 novembre.

> Via le syndicat des professionnels du pneu.