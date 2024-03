Expulsé de Russie, le Renault Duster cartonne en Ukraine

Renault faisait partie des groupes automobiles les mieux implantés en Russie grâce à son statut d’actionnaire majoritaire de Lada et le succès de ses modèles. Voilà pourquoi la décision du gouvernement russe d’envahir l’Ukraine -puis les sanctions internationales votées à l’encontre du pays- ont coûté très cher au groupe français contraint de renoncer à l’un de ses marchés les plus lucratifs.

L’ironie de la situation, c’est que les modèles Renault interdits de Russie se vendent aussi très bien en Ukraine. Le Renault Duster, ce Dacia Duster de seconde génération rebadgé et optimisé pour les marchés des pays de l’Est, figure tout simplement en tête des meilleures ventes d’Ukraine sur l’année 2023 d’après les données de EAuto mises en lumière par les spécialistes de Car Industry Analysis.

Dans un contexte économique et social particulièrement difficile, le marché automobile ukrainien n’est pas totalement à l’arrêt même si les niveaux de ventes n’ont rien de comparables avec un pays européen doté d’un nombre d’habitants similaire. Il a même repris du poil de la bête par rapport à l’année 2022 avec des progressions dans les ventes de neuf des dix modèles les plus écoulés en 2023. Le Renault Duster a trouvé 4 572 clients et devance le Toyota Rav4, ce modèle qui vient d’être détrôné par le Tesla Model Y au titre du véhicule le plus vendu de la planète. Le Volkswagen ID.4 électrique termine curieusement en troisième position, juste devant le Hyundai Tucson et la Skoda Octavia. Notez que ni le Tesla Model Y ni la Model 3 ne figurent dans le top 10.

Bientôt une nouvelle mouture

Il se trouve justement que ce Renault Duster vient de passer à une toute nouvelle mouture, exactement comme son cousin de chez Dacia. Le Renault Duster profite des mêmes qualités esthétiques que le Dacia Duster de troisième génération, osant même une calandre illuminée de LED avec les lettres « Renault » à laquelle n’auront jamais droit les clients européens. Il semble taillé pour rencontrer le succès à son tour et devrait donc bien se vendre aussi en Ukraine et dans les nombreux autres marchés du globe où la marque Dacia n’est pas présente au contraire de Renault. Mais ce Renault Duster embarquera des mécaniques moins sophistiquées que les blocs essence TCe conçus exclusivement pour les marchés d’Europe de l’Ouest aux normes plus exigeantes.