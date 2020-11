Fastned : de nouvelles stations de recharge rapide sur les autoroutes françaises

Une nouvelle enseigne de station s'apprête à débarquer en France. Son nom : Fastned. Avec elle, pas de pompe à essence, mais des bornes de recharge pour les voitures électriques. C'est la spécialité de cette entreprise néerlandaise, née en 2012, qui propose à ce jour 129 stations en Europe, principalement aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

Fastned a remporté un appel d'offres lancé par la société d'autoroutes APRR. Pour commencer, neuf aires du réseau APRR auront une station Fastned. Les emplacements sont déjà connus : sur l'A5 et l'A6 au sud de Paris, l'A6 au nord de Mâcon puis au nord de Lyon, l'A31 à proximité de Dijon ou encore l'A36 vers Montbéliard.

Sous réserve d'un feu vert du ministère des Transports, la construction des stations doit commencer en 2021. On imagine qu'elles seront en service avant la fin de l'année prochaine. Elles auront l'apparence d'une station comme on le connaît pour l'essence, puisqu'un toit est prévu. Il sera recouvert de panneaux photovoltaïques.

Jusqu'à 16 points de recharge seront installés par station, de quoi recevoir plusieurs centaines de voitures par jour, ce type de borne ayant vocation à servir de recharge d'appoint (en clair, on n'y reste pas des heures). Il y aura à chaque fois plusieurs types de recharge possibles, afin de correspondre à tous les véhicules électriques. C'est d'ailleurs là l'avantage de ce genre de station, il n'est pas question d'un type de prise précis ou d'un réseau exclusif. Dans les autres pays, on peut ainsi trouver des points Fastned avec courant alternatif 38 kW, type CHAdeMo 50 kW et courant coutinu de 50 à 300 kW !

Fastned, qui aura la gérance de ces stations pendant au moins quatorze ans, ne donne pas encore de détail sur ce qu'il compte installer en France. Mais il fait une promesse : jusqu'à 300 km d'autonomie retrouvée en seulement 15 minutes ! Soit le temps d'une pause normale sur un trajet autoroutier après deux heures de conduite. De quoi envisager un peu plus sereinement les grands trajets avec un véhicule électrique, même si pour cela, l'amélioration de la capacité des batteries joue beaucoup. D'ailleurs, pour sa Mégane électrique, Renault promet déjà un Paris-Lyon "dans des temps comparables aux véhicules thermiques, pauses comprises."

Côté prix, pour les autres pays, Fastned annonce un coût de 59 centimes d'euro par kWh. Il existe une formule de membre. Il faut payer 11,99 € d'abonnement par mois et le prix du kWh tombe à 35 centimes.