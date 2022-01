Fastned développe son réseau de bornes rapides sur les autoroutes françaises

Fin 2022, toutes les aires de service sur les autoroutes françaises devront avoir des bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques, un délai fixé par un décret paru en février 2021. Les sociétés concessionnaires ont donc lancé de nombreux appels d'offres pour l'installation de ces bornes. Ceux-ci suscitent l'intérêt de Fastned, une entreprise néerlandaise.

Celle-ci a ouvert ses six premières stations françaises en 2021, sur les A31, A36, A39 et A6, entre Dijon, Montbéliard, Mâcon et Lyon. Deux autres sont actuellement en construction au sud de Paris, le long de l'A5. Et Fastned annonce aujourd'hui avoir remporté les premiers appels d'offres organisés par ASF/Vinci.

Ces futures stations seront implantées sur l'A72 (aire de la plaine Forez Est), l'A9 (Aire d'Ambrussum Nord) et l'A20 (Aire des Jarfins des Causses du Lot). Chaque station sera dotée de huit points de charge pour commencer, délivrant jusqu'à 300 kW par point de charge. Fastned promet ainsi de retrouver jusqu'à 300 km d'autonomie en 15 minutes.

En France, Fastned facture le kWh 0,59 €. Pour ceux qui utiliseraient beaucoup les bornes, il y a un abonnement à 11,99 € par mois avec le kWh à 0,45 €. Avantage de Fastned pour ceux qui voyagent beaucoup : il est très implanté en Belgique, aux Pays Bas et en Allemagne.