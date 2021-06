Fiat 500 Action Plus : plus d'équipements pour la petite autonomie

Chez les petites citadines électriques, la nouvelle 500 se distingue avec une grosse batterie de 42 kWh, qui donne une autonomie de 320 km, dès 27 500 € (hors bonus). Mais pour avoir un prix de base plus agressif, Fiat propose une version Action avec batterie de 23,8 kWh. L'autonomie n'est plus que de 190 km, mais le prix tombe de 3 000 €, à 24 500 €.

Mais la petite autonomie, ce n'est visiblement pas une gêne pour une partie de la clientèle. Sans évoquer la concurrence, notamment la Dacia Spring, Fiat souligne un succès grandissant pour des modèles tournés vers un usage urbain. Cela l'a donc poussé à compléter son offre avec une Action mieux équipée, l'Action Plus.

Pour rappel, l'Action a déjà en série la climatisation manuelle, le freinage autonome d'urgence, l'aide active au maintien dans la voie ou encore le détecteur de fatigue. La Plus ajoute l'écran tactile 7 pouces avec les connectivités Apple Car Play et Android Auto, le chargeur des téléphones à induction, les radars de recul, les sièges et le pare-brise chauffants et les jantes 16 pouces.

Le prix augmente de 2.000 €, soit 26 500 €, toujours hors bonus. Celui-ci est de 7 000 € pour les commandes jusqu'au 30 juin. Après, ce sera 6 000 €.