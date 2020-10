Fiat 500 électrique : 180 km d'autonomie pour le modèle de base

Il y a d'abord eu la série spéciale haut de gamme La Prima. Puis celle cœur de gamme France Edition. Voici cette fois la gamme "classique". Elle comporte trois variantes : Action, Passion et Icon. Et la version de base ne se distingue pas seulement par une dotation allégée ! La puissance et l'autonomie sont aussi plus modestes.

Jusqu'à présent, la 500 était présentée avec un bloc de 87 kW, soit 118 ch, et une batterie de 42 kWh, qui donne une autonomie de 320 km selon le cycle WLTP. Cette configuration technique se retrouve pour les finitions Passion et Icon. Pour l'Action, le moteur délivre 70 kW, soit 95 ch. La vitesse maxi est limitée à 135 km/h mais on garde de belles accélérations, puisque le 0 à 100 km/h est réalisé en 9,5 secondes.

C'est surtout côté batterie que cela change. Au lieu de 42 kWh, l'Action est à 23,8 kWh. L'autonomie en cycle mixte WLTP tombe à 180 km. C'est un peu moins que ce qu'annonce la nouvelle Twingo Electric (190 km pour la Renault). Fiat assume parfaitement le positionnement très urbain de cette version, qui peut convenir à une bonne partie de la clientèle de petites citadines. Lors de la présentation de la Spring, Dacia a souligné que le kilométrage quotidien en moyenne des conducteurs du segment A était de 31 km.

L'Action va aussi jouer la carte du prix d'appel agressif. Mais Fiat dévoilera les prix et le détail des équipements pour le marché français le 23 octobre.