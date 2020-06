Fiat Panda : nouvelle série spéciale Cool

Chez Fiat, la prime à la casse exceptionnelle est l'occasion de remettre en avant la Panda. La marque a même conçu une série spéciale pour l'occasion, la Cool. Seulement 750 exemplaires seront disponibles, uniquement avec l'ancien moteur 1.2 de 69 ch (la version Cross a reçu en début d'année le nouveau bloc 1.0 de 70 ch à micro-hybridation).

La Cool est facturée 11 790 €. Elle a en série la climatisation, l'autoradio Bluetooth avec les commandes au volant, la banquette arrière trois places rabattable, le volant réglable en hauteur, les vitres avant électriques, le verrouillage centralisé à distance, les baguettes de protection latérales ou encore la roue de secours.

Il n'y a toutefois rien d'inédit, pas même au niveau de la personnalisation. L'auto est disponible en six coloris : Blanc Gelato (gratuit), et Rouge Amore, Gris Argento, Gris Moda, Gris Colosseo et Orange Sicilia (en option au tarif de 500 €). La Cool coûte 200 € de plus que la finition Easy, qui facture en supplément la banquette 3 places (300 €), les baguettes latérales (100 €) ou encore la roue de secours (80 €). Il y a donc un petit avantage en équipements. Et de manière générale, le rapport prix/équipements est bon.

Fiat met de plus en avant un prix plancher de 6 290 €, en comptant 3 000 € de prime à la casse et 2 500 € de remise/reprise. Il y a aussi l'offre de garantie 10 ans (limite à 100 000 km).