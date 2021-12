Fiat vous propose d'essayer la 500 pendant 48 heures, ou plus

En général, les essais de véhicule en concession sont brefs, et souvent peu instructifs. Ils ne permettent pas de vérifier la consommation, les détails pratiques ou encore la vie au "quotidien" avec l'auto. Il est alors toujours possible de louer l'auto chez un spécialiste de la location sur plusieurs jours, mais les tarifs peuvent vite être salés.

Fiat innove en proposant la nouvelle 500 électrique à l'essai sur "48h minimum" avec un tarif de 30 €/jour. En cas d'achat de l'auto, le client se verra rembourser le montant de la location. L'offre court jusqu'au 10 janvier prochain chez les "distributeurs participants". Il faudra donc se renseigner auprès de votre concessionnaire pour savoir s'il propose cette offre commerciale.

Pour l'heure, la carrière de la nouvelle 500 est plutôt bonne puisqu'elle est bien classée dans les ventes de véhicules électriques en France. Pour sa première année (pas pleine) de carrière, elle est déjà dans le haut du tableau, et pourrait bien voler la vedette à des autos pourtant plus habitables et plus généreuses en autonomie, notamment dans sa version 24 kWh.