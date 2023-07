Fin de route en vue pour la Renault Zoé

Lancée en 2012 deux ans après la Nissan Leaf, la Renault Zoé marquait les gros efforts de l’alliance Renault-Nissan pour s’avancer sur le terrain des voitures électriques grand public avant tout le monde. A cette époque où la plupart des marques ne proposaient aucun modèle du genre et que Tesla débarquait à peine avec sa grande Model S, la petite citadine à zéro émission française était unique sur le marché. Malgré son tarif très au-dessus de celui de la Clio thermique, elle a trouvé son public tout en conservant un rythme de production très inférieur à celui des autres petits modèles de la marque. L’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi n’a en revanche pas vraiment profité de cette arrivée précoce sur le marché, les très gros investissements dans les voitures électriques n’étant ensuite arrivés qu’à la fin de la dernière décennie.

Il ne reste plus que quelques mois de carrière à cette Zoé, passée à un profond restylage en 2019. Actuellement proposée au prix de base de 35 100€ en finition Equilibre, elle en finira avec sa production le 30 mars 2024 et ne sera pas remplacée par une nouvelle génération de modèle.

Place à la Renault 5 électrique

Et pour cause, sa place sera ensuite prise par la Renault 5 électrique, cette toute nouvelle citadine à zéro émission dont la présentation officielle interviendra au début de l’année prochaine. Cette Renault 5 électrique sera ensuite épaulée par une ré-interpretation moderne de la 4L, également dotée d’un groupe motopropulseur électrique. L’ère de la Zoé pionnière des citadines électriques européennes est donc sur le point de se terminer et ses ventes ont de toute façon beaucoup reculé depuis l’arrivée de nombreux autres petits modèles électriques sur le marché. Rappelons que le Twizy est également en fin de vie.