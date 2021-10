Finalement, la Mini Moke passe à l'électrique

Nous vous annoncions récemment le grand retour de la Mini Moke sur ses terres, cette fameuse conversion légère et ludique de la Mini d'antan. Mais ce n'est pas la seule annonce faite par le petit constructeur, puisque celui-ci confirme aujourd'hui qu'il ne sera bientôt plus possible de commander une variante à moteur essence, en l'occurrence le petit quatre cylindres atmosphérique qui n'était qu'en norme Euro 4.

La raison est simple : la Mini Moke passe à l'électrique et sera uniquement proposée en version zéro émission dès le 1er janvier prochain. Ou plutôt "re"passe à l'électrique, puisque la firme semble avoir bien vite oublié qu'elle commercialisait déjà une eMoke il y a près de dix ans. Une auto qui était d'ailleurs distribuée en France par un spécialiste du sud de la France.

La Moke électrique embarque un petit moteur de 33 kW et une batterie suffisante pour faire un peu moins de 150 km. Un rayon d'action largement suffisant pour ce genre d'engin, d'autant plus que l'auto ne pèse que 800 kg. Le constructeur explique que la batterie, l'onduleur et le moteur ont été développés en Angleterre et sont produits en sous-traitance par un spécialiste qui n'est pas nommé, mais qui se trouve en Europe.

Le problème de la Mini Moke électrique sera son prix : 29 150 livres sterling hors taxes, soit plus de 34 400 €, sans la TVA... ce qui donnera un tarif européen nettement plus élevé qu'une Citroën e-Mehari, pour rester dans le même esprit.