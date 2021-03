Finalement, Rétromobile 2021 est annulé

Combien de salons automobiles majeurs vont-ils se tenir cette année ? L'accueil du public reste un gros problème pour ces évènements qui ne sont clairement pas dans le haut de la liste des priorités en temps de crise pour les gouvernements. Malgré l'instauration d'éventuels protocoles stricts, il n'empêche que les pouvoirs politiques ne veulent pas prendre de risque.

C'est dans cette perspective que les organisateurs de Rétromobile avaient annoncé le report du salon au mois de juin, en espérant que l'arrivée de la période estivale permettrait à nouveau d'accueillir du monde. Mais devant l'incertitude toujours grande et l'impossibilité de faire des promesses aux associations, concessionnaires et collectionneurs pour les stands, les organisateurs ont finalement décidé d'annuler purement et simplement le salon.

Même s'ils parlent d'un "report", c'est en fait une annulation puisque le prochain Rétromobile est désormais programmé pour début février 2022, date habituelle pour le salon qui se tient chaque année à cette périod à la Porte de Versailles.