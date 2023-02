Financement auto : Vous préférez la LOA au bon vieux crédit

De façon générale, après avoir déjà marqué le pas en novembre (- 0,5%), la production de crédits à la consommation par les établissements spécialisés de l’ASF a reculé de nouveau en décembre dernier, avec 2,6 points de perdus par rapport à décembre 2021.

Le marché, assez logiquement, a donc ralenti au quatrième trimestre 2022 (la croissance se limitant à + 1,2%). L’Association française des Sociétés Financières rappelle néanmoins la forte croissance qui avait été observée durant l’été (+ 9.1 %), au printemps (+ 11,9%) et lors des premiers mois de 2022 (+ 9,2%).

La LOA creuse l’écart sur le crédit affecté

Dans le domaine du financement auto (crédits affectés et LOA* cumulés) et plus précisément sur le segment du financement d’automobiles neuves, la croissance a été de 3,9 % en décembre et de 4,9 % sur l’ensemble de l’année 2022.

Dans le même temps, au registre du financement d’automobiles d’occasion, le montant a affiché une hausse supérieure, de l’ordre de 7 % en décembre et de 8,4 % au cumul des 12 mois.

En analysant les données fournies par l’ASF, on s’aperçoit que les opérations de LOA ont connu en 2022 un véritable engouement par rapport à 2021, avec environ 9,5 millions d’euros financés (contre 8,5 millions en 2021). Dans le détail, la variation s’élève à + 8,5 % au cumul des 12 mois pour le financement d’automobiles neuves, et à + 22,3 % pour les véhicules d’occasion.

A l’inverse, on constate que les opérations de crédit classique ont été plus contrastées en 2022, avec une tendance moins favorable et seulement 5,7 millions d’euros affectés. Elles ont certes été marquées par une hausse de 4,4 % sur le canal du véhicule d’occasion, mais aussi, par une baisse de 12,1 % sur le champ du véhicule neuf.