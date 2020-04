Ford : les liquidités permettraient de tenir jusqu'au moins de septembre

Ford, comme bien d'autres constructeurs, est durement touché par la crise actuelle, dont les effets économiques pourraient être bien plus dévastateurs que les effets sanitaires. Nul ne connaît pour l'instant les contours des conséquences financières et économiques pour le monde de l'entreprise, mais pour Ford, il y a déjà une certitude : l'entreprise a les reins solides pour encore quelques mois, mais pas plus.

Le directeur financier de Ford, Tim Stone, a confirmé que le constructeur avait "assez d'argent pour tenir au moins jusqu'à la fin du troisième trimestre" dans l'état actuel des choses. A savoir : aucune production, ou presque, peu de ventes et une machine presque à l'arrêt complet.

Le problème pour Ford, comme pour d'autres, sera de rembourser les emprunts massifs faits en urgence en ce début d’année. Ford dispose en effet de 30 milliards d'euros de trésorerie, mais au moins la moitié vient d'un prêt contracté récemment. En clair, sans l'aide des banques, Ford ne pourrait clairement pas tenir jusqu'en septembre.

Il faudra également pour les constructeurs prévoir le fait que la "machine" ne redémarrera pas comme avant du jour au lendemain. Il y aura une certaine inertie compliquée à gérer avant de retrouver un rythme normal.