Après Mach 1, voilà un autre nom ressorti des placards par Ford. Le constructeur américain vient de confirmer le nom de son tout premier F150 électrique : Lightning. Une appellation utilisée dans les années 90 par la division sportive SVT sur le pick-up, mais la comparaison s'arrêtera là. Le V8 5.8, qui développait au départ un petit 280 ch, avait été poussé à 360 ch au fil des années. Mais sur ce F150 Lightning, point de ronronnement et de passages récurrents à la station-service.

La première vente automobile américaine en termes de volumes passe en effet au zéro émission. Une révolution pour Ford qui garde pour l'heure le secret des données techniques.

Ford s'apprête à présenter son premier F150 électrique

Aux Etats-Unis, un récent sondage montrait que les clients du segment étaient nettement plus favorables à l'achat d'un F150 électrique qu'à tout autre concurrent. Les GMC Hummer EV, Rivian R1T et même Tesla Cybertruck sont clairement loin derrière, ce qui n'est pas franchement étonnant compte tenu de la popularité des séries "F" de Ford sur le marché américain. Ford a déjà bâti l'histoire et construit une solide base clientèle sur le F150, il n'a plus qu'à transformer l'essai avec une version électrique, qui, de plus, pourrait couper l'herbe sous le pied de tous les autres concurrents et arriver en avance.