Forza : du neuf, mais sur PC et surtout Steam !

Eh oui, quel suspens lorsque j'ai appris qu'une nouvelle pointait son nez côté Forza. Vous n’êtes pas sans avoir remarqué que si les jeux Forza Motorsport et Forza Horizon tournent bien sur les nouvelles consoles Xbox Series S et Series X, point de nouveau Forza... à l'horizon.

Tout comme la PS5 attend toujours son Gran Turismo 7.

Quelle ne va pas être la surprise lorsque, ce soir, le jeu va être annoncé sur Steam pour ce 09 mars 2021 et ne sera donc plus exclusif sur PC au magasin intégré "microsoft store" sur Windows 10. Cela n'a l'air de rien mais c'est le symbole d'une volonté d'ouverture encore plus grande à la plus grande communauté de joueurs dans le monde, devant les consoles (mais derrière les smartphones). Beaucoup essaient de ne pas multiplier les installations des différents magasins et Steam reste l'incontournable sur PC.

À partir du 09 mars seront donc désormais capables de jouer tous ensemble les versions suivantes :

- Xbox One, One S, One X

- Xbox Series S, Series X

- PC sous windows 10 avec le Microsoft Store

- PC sous windows 10 avec Steam

- mobiles Android avec le game pass ultimate qui stream le jeu sur votre mobile depuis le cloud

Ce jeu est en train de devenir un écosystème complet à lui seul, regorgeant de contenu et de joueurs. Aussi généreux en contenu en ligne qu'en plaisirs solitaires.

Maintenant il nous faut une annonce pour un nouveau Forza 2021 messieurs de chez Turn 10, pour aller dans nos belles Xbox et PC donc. Merci d'avance.

Et pour les joueurs PC qui n'avaient pas encore craqué pour l'excellent Forza Horizon 4, voilà à quoi ressemblent le jeu et ses DLC / ajouts depuis sa sortie fin 2018 (déjà !) :

L'excellent mode de jeu The Eliminator qui reprend le désormais célèbre mode de fonctionnement des jeux de type Battle Royale et l'applique aux jeux de voitures avec succès :

DLC des voitures de James Bond :

DLC d'une île supplémentaire Fortune Island :

DLC des voitures de Barrett Jackson (hotrod et muscle cars déjantés) :

DLC spécial Mini :

DLC Lego :

Bref vous l'aurez compris, Forza Horizon n'est pas récent mais continue de vivre sa vie au rythme des évènements programmés par Turn 10, des courses live crées par les joueurs et des ajouts réguliers de contenus, modes, zones, voitures, défis, récompenses, etc.

Quels autres jeux permettent des courses déloyales entre une 205 rallye et une Pulsar GTI-R à travers une carte ouverte, des saisons variables et toutes sortes de défis variés ?

Au passage sachez que le pack Hot Wheels déjà présent sur Forza Horizon 3 revient prochainement, reste à savoir dans quel format. Nouvelle zone avec des tracés spécifiques, nouvelles autos, nouveaux modes de jeux ?