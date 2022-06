Ce 8e épisode qui se nommera simplement Forza Motorsport sans aucun numéro en sus sortira au printemps 2023. Et malheureusement en ces temps modernes cela signifie que nous sommes partis pour quasiment une année de détails, vidéos, informations et révélations au fil de l'eau jusqu'au lancement du jeu.

Une bonne surprise donc c'est la tenue du calendrier qui n'a pas changé, la mauvaise c'est qu'il faut attendre, continuons sur une bonne nouvelle à savoir que pour les abonnées Game Pass le jeu sera disponible dès le premier jour compris dans vos abonnements. Généralement on peut même le précharger peu avant et n'avoir qu'à attendre l'activation pour le savourer pour les plus impatients.

Forza Motorsport dévoile progressivement son 8e épisode

Le jeu promet 120 images par seconde en Full HD (1920x1080) mais aussi 60 images par seconde en 4K (3840x2160) avec raytracing activé. Les deux vidéos ci-dessous sont superbes, les autos le sont, les dégâts bien visibles, les phases de journées sont variées et s'enchainent bien, pas de soucis on sait que Forza est un jeu systématiquement soigné.

Ce que l'on attend de voir après presque six années d'attente c'est le reste de l'écosystème. Le mode solo intéressant ou linéaire comme ses concurrents ? Le jeu en ligne, le fun et la partie plus exigeante pour la communauté e-sports, les épreuves sont-elles assez modifiables, les règles pointues ? Enfin la liste des circuits, voitures, on voit dans la démo des voitures lourdement préparées pour le drift, est-ce que l'on aura un mode spécialisé motivant ? Est-ce que les microtransactions seront mieux dosées que la sortie de route totale dans laquelle Gran Turismo nous a entraînés quelques semaines après sa sortie ?

Ces questions et bien d'autres ont désormais une année pour trouver leur réponse le temps que le jeu trouve le chemin de votre disque dur PC, Xbox Series ou le jeu directement en streaming dans le cloud sur l'appareil de votre choix.