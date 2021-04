François Cluzet va jouer le rôle de Carlos Ghosn

La vie, et surtout la fuite, de Carlos Ghosn adapté à l'écran. Variety révèle qu'un premier projet de série prend forme. Six épisodes de "Carlos Ghosn, le fugitif" sont prévus. Le scénario sera inspiré du livre "Le fugitif", écrit par Régis Arnaud et Yann Rousseau (publié en 2020 chez Stock).

Le studio Federation Entertainment, qui porte le projet, a choisi pour la réalisation Frédéric Jardin, qui a déjà œuvré sur des séries de Canal+, notamment Braquo. Le réalisateur déclare dans un communiqué : "Nous sommes loin du simple biopic sur Carlos Ghosn, ou du récit subjectif pour réhabiliter ou même, mettre à mal ce personnage aussi fascinant que complexe. C'est bien plus passionnant que ça. Nous sommes ici dans un thriller, avec tous les codes que ce genre impose. Un véritable suspense politico-financier".

La série n'a pas encore de diffuseur. Mais l'interprète principal a été trouvé : c'est l'acteur François Cluzet, vu notamment dans l'adaptation de "Ne le dis à personne" ou dans "Les petits mouchoirs", qui jouera l'ancien PDG de l'Alliance Renault-Nissan. Ce sera son premier grand rôle dans une série.

Carlos Ghosn a été arrêté au Japon fin 2018, pour des malversations financières présumées. Patron déjà charismatique et mondialement connu, il a forgé sa légende avec sa fuite du pays nippon à bord d'une malle à instruments. Il a trouvé refuge au Liban, pays dont il a la nationalité.