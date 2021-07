François Hollande déplace les bornes !

C’est désormais une certitude, l’objectif de 100 000 bornes électriques déployées à la fin 2021 ne sera pas atteint. Pourtant, le gouvernement compte un allié de poids en la personne de François Hollande pour atteindre ce but !

L’ancien président bénéficie d’une protection permanente avec des policiers stationnés en permanence devant son domicile situé dans le XXème arrondissement de Paris. Or, le Canard enchaîné nous apprend cette semaine que pour calmer les voisins excédés par le ronron permanent du moteur de leur voiture banalisée, ce qui permettait aux fonctionnaires de faction de se chauffer l’hiver et de rafraîchir l’été avec la climatisation, la préfecture de police a décidé de doter ceux-ci d’une voiture électrique et donc de faire installer une borne destinée à alimenter celle-ci.

« Des travaux payés par son administration », précise l’hebdomadaire, qui nous apprend aussi que le président a prévu de déménager prochainement, toujours dans l’arrondissement, ce qui entraînera l'apparition d’une nouvelle stalle.

Sachant que 43 700 bornes sont actuellement installées en France, François Hollande devra donc changer de domicile à 56 300 reprises avant la fin de l’année pour aider le gouvernement à déployer l'infrastructure de recharge promise.