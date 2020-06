Fusion PSA-Fiat : l'Europe met un bémol

Ces dernières semaines, PSA et Fiat se sont montrés confiants sur leur projet de fusion, assurant que la crise provoquée par le Covid-19 ne le remettait pas en cause. Mais pour le mener à bien, les deux groupes doivent franchir une étape importante : avoir le feu vert de l'Europe. Et pour le moment, le feu serait plutôt à l'orange.

Selon des informations de Reuters, la commission européenne aurait des craintes concernant la part de marché élevée qu'aurait le groupe après la fusion sur le marché des petits utilitaires, avec un statut proche du monopole.

Sur ce segment, PSA propose déjà trois véhicules sur la même base, à savoir les Citroën Berlingo, Opel/Vauxhall Combo et Peugeot Partner. La fusion pourrait ajouter un nouveau Fiat Doblo. La commission pourrait demander des concessions aux deux groupes afin de pouvoir donner son feu vert.

Reuters indique que les parties concernées auraient été informées la semaine dernière et auraient quelques jours pour dissiper les craintes de l'Europe. Si des concessions ne sont pas formulées au cours de la semaine, la commission pourrait ouvrir une enquête de quatre mois sur le projet de fusion. Avec le risque donc de retarder le mariage, que PSA et Fiat espéraient concrétiser d'ici début 2021.