Futur SUV Renault électrique : voilà à quoi devrait ressembler le remplaçant de la Mégane

Voilà donc à quoi pourrait ressembler celui qui pourrait bien, comme Florent Ferrière vous l'a annoncé, non seulement faire disparaître la Mégane après quatre générations mais aussi la catégorie même de la compacte dans la gamme Renault. Les temps et budget de développement de sa génération suivante pourraient bien en effet être réinvestis dans un grand frère SUV de la Zoé, que le magazine Auto Express a imaginé ainsi et qui verra le jour d'ici 18 mois.

Basé sur le concept Morphoz dévoilé début mars avec Laurens Van Den Acker aux commandes du design, il devrait marquer un véritable tournant stylistique, non seulement par rapport à la marque mais aussi par rapport aux éléments traditionnels que l'on retrouve habituellement sur les véhicules thermiques.

Par exemple, la calandre est une nécessité mécanique pour ces dernières qui ont besoin d'alimentation en air et de refroidissement mais une électrique peut totalement s'en affranchir, alors qu'on en voit certaines qui continuent d'en arborer purement pour des questions esthétiques, parce que cela donne au final une identité à la face avant et que son absence entraîne une impression de vide, comme un visage sans nez. Mais le résultat obtenu par Auto Express évite cet écueil et ne manque pas de personnalité.

Le groupe Renault a prévu de lancer deux nouveaux véhicules électriques dans les 18 mois et l'un d'entre eux sera la version de production du concept Dacia Spring. L'autre sera celui-ci qui utilisera la plateforme CMF-EV de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi que l'on a vue pour la première fois sur le concept Nissan Ariya dévoilé en fin d'année dernière au Salon de Tokyo.

Il est bien évidemment trop tôt pour avoir des spécifications techniques mais la nouvelle Renault ainsi que sa sœur de chez Nissan devraient disposer d'une capacité de batterie suffisante pour effectuer jusqu'à 450 km en une seule charge. Ce que l'on sait par contre est que la plateforme CMF-EV peut être offerte en traction ou en quatre roues motrices et dans plusieurs empattements. Sans surprise cependant, la capacité du concept Morphoz à se rallonger ne se retrouvera pas sur le modèle de série.