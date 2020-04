Renault : la Mégane pourrait disparaître de la gamme

Ce n'est plus un secret : Renault va faire du ménage dans sa gamme, notamment du côté des grands modèles. Les monospaces Scénic et Espace ne devraient pas être renouvelés, et il pourrait en être de même pour la berline et le break Talisman. À la place, le Losange mettra en avant la future génération des SUV Kadjar et Koleos.

Plus surprenant, le sort de la Mégane semble aussi incertain. Ce n'est pas qu'un simple bruit de couloir. C'est Laurens van den Acker, le directeur du style de Renault, qui l'a laissé entendre au magazine Autoexpress.

Il a déclaré : "Inévitablement, une fois que nous commencerons à ajouter une offre de véhicules électriques à notre gamme, certains des autres véhicules devront partir car nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de développer tout cela en même temps".

Laurens van den Acker a ajouté : "La Mégane est dans un segment de plus en plus sous pression. Vous devez mettre votre argent là où est l'avenir du marché". En clair, l'argent nécessaire pour développer une nouvelle Mégane pourrait être plus utile pour développer un modèle électrique promis à un meilleur avenir. En ce moment, Renault planche sur deux SUV électriques inédits, inspirés par le concept Morphoz.

Voilà qui laisse perplexe. Le segment des compactes traditionnelles reste l'un des plus importants en Europe. On imagine mal Renault le quitter prématurément et laisser le champ libre à la concurrence, même s'il est vrai que la Mégane a vu ses ventes baisser ces dernières années.

On se dit que Laurens van den Acker a en tête une échéance lointaine. Il y a de fortes chances que la Mégane ait le droit à une cinquième génération à l'horizon 2023. Mais ce pourrait être la dernière avant son remplacement par une compacte électrique.