Future Mini : l'électrique chinoise, le thermique sans trois cylindres

En réponse à

Oui ben essayez le 3 pattes de la Mini, 1.5l 136 ch et 250nm.

Déjà un 1500 sur 3 cylindres, on ne parle pas des mini 3 pattes 1.0 ou 1.2L de la concurrence. Et si on veut, on peut lui faire franchir la barre des 200ch…

C’est un excellent moteur, et sobre en plus. Je tourne à moins de 6.0l/100, sans être mollasson