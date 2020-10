Garage, concession, contrôle technique : qu'est-ce qui reste ouvert pendant le confinement ?

Top départ pour une nouvelle phase de confinement. À nouveau, les commerces jugés "non-essentiels" ne peuvent accueillir du public dès ce vendredi 30 octobre. La liste des magasins qui peuvent rester ouverts est semblable à celle de la première période de confinement au printemps. Voici ce qu'il faut retenir pour les automobilistes.

L'entretien et le carburant

Les garages et les commerces d'équipements automobiles (par exemple les centre-auto) sont ouverts. On peut donc toujours assurer l'entretien et la réparation de son auto, en gardant en tête qu'il faut y aller en cas de réelle nécessité pendant le confinement.

Les stations-service sont toujours ouvertes.

L'achat et la livraison

En ce qui concerne l'activité dans les concessions, le ministre de l'Économie a indiqué qu'il sera possible de se faire livrer son véhicule en prenant rendez-vous. En revanche, le showroom ne sera pas en accès libre. Pour passer une commande, cela se fera à distance, par téléphone ou Internet.

Le contrôle technique

Pour le contrôle technique, les centres sont ouverts. Mais comme au printemps, le gouvernement devrait accorder un délai de tolérance afin d'inciter les Français à rester au maximum chez eux. Les modalités devraient être rapidement précisées.

La location

Pendant le confinement, les loueurs d'automobiles sont autorisés à exercer.