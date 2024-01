Gazole non routier: tout savoir sur le "fioul rouge"

Le Fioul rouge, qu’est-ce que c’est ?

Le fioul agricole, appelé également fioul rouge, n’est ni plus ni moins que du GNR (gazole non routier), seul carburant autorisé dans les différents engins depuis 2011 à la place du fuel traditionnellement utilisé préalablement par les professionnels.

L’État français a alors décidé d’ajouter au GNR un colorant de couleur rouge écarlate RED 24 persistant, lors de la fabrication. Le but étant de faciliter les contrôles de police et la verbalisation en cas d’utilisation frauduleuse par des particuliers de ce carburant dont le colorant persiste très longtemps dans le filtre à gazole des véhicules. Néanmoins, sa composition est quasi similaire au diesel distribué à la pompe.

De quoi se compose le GNR ?

Le Gazole Non Routier a une teneur en soufre moins élevé que celle du fioul domestique par exemple (10 ppm (parts par mille) contre 1000 ppm pour le fioul). Son indice de cétane est de 51, contre 40 pour le fioul domestique, ce qui lui permet une meilleure combustion par les motorisations et une diminution des résidus polluants ce qui le rend en fait moins polluant qu’un carburant diesel classique. Le GNR contient également 7 % de biocarburants destinés à compenser la diminution de sa teneur en soufre. Néanmoins, les biocarburants retiennent plus facilement les particules d’eau et dégradent le GNR que l’on ne peut stocker que pour une durée maximale de six mois, et qui le rendent plus sensible aux grands froids. Des additifs ajoutés permettent néanmoins d’allonger sa durée de vie à un an.

Dans quels véhicules peut-on utiliser du GNR ?

Le GNR est réservé à certaines catégories de véhicules qui ne sont pas censés circuler sur route comme les matériels de BTP et de TP, les locomotives, les bateaux de pêche ou de plaisance, mais aussi aux tracteurs agricoles et forestiers. Mais il est strictement interdit de l’utiliser pour votre voiture, votre camping-car ou votre 4x4.

Combien coûte le GNR ?

Le GNR est moins taxé que le diesel ou l’essence. En 2024 le GNR est à 1,249 € le litre. Ce prix TTC comprend la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), dont les agriculteurs se font rembourser une part le premier mai de l’année suivant l’achat. 0,0386 euro restaient à leur charge en 2023 et 0,0671 euro en 2024, soit quasiment le double. Enfin, si l’on ajoute la TVA à 20%, le coût total pour l’agriculteur est de 1,262 € le litre de GNR et 1,081 après remboursement d’une partie de la TICPE. Mais si vous, vous achetez du GNR en tant que particulier, ce que vous avez parfaitement le droit de faire pour alimenter des engins (groupe électrogène, tracteur de pelouse par exemple), mais en aucun cas pour votre véhicule, vous le paierez 1,249 €/litre. Ce qui représente une belle économie d’environ 50 centimes/litre néanmoins puisqu’actuellement le diesel est aux alentours d’1,80 €/litre.

Que risquerait-on à utiliser du GNR à la place du diesel à la pompe ?

Rouler au GNR est considéré comme une fraude fiscale. En cas de contrôle de pollution par les services de police, la couleur rouge est aisément reconnaissable. Or, le code des douanes prévoit une amende pouvant aller d’une à deux fois la différence de prix entre le fioul et le diesel, voir une confiscation du véhicule incriminé, et jusqu’à 3 ans de prison en cas d’utilisation répétée. Mais dans les faits, vous vous exposeriez surtout pour une amende de quelques centaines d'euros. Le jeu en vaut-il la chandelle pour autant? Pas certain!

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter



Rouler au GNR est-ce mécaniquement risqué pour un véhicule léger ?

Les conséquences réelles de l’utilisation de GNR dans votre réservoir sont très minimes voire inexistantes sur le plan mécanique. A priori, l’usage de ce carburant n’a d’impact ni sur les performances, ni sur la consommation de votre véhicule. La combustion du GNR ne dégage pas de fumée anormale non plus. Alors certes, les constructeurs vous diront que ce dernier risque de provoquer une usure prématurée du catalyseur, du filtre à particules, voire des injecteurs et de la pompe haute pression, mais sans produire d'élements réellement à l'appui de leurs dires. Alors certes, c’est interdit par la loi. Certes, c’est une fraude fiscale. Mais techniquement un diesel un peu rustique ne risque pas grand chose.

Où peut-on se le procurer ?

On peut trouver du GNR en zone rurale directement aux stations-services de certaines grandes surfaces. On en trouve plus généralement chez les négociants en matériaux qui commercialisent habituellement du fioul, où auprès des spécialistes de la vente de produits énergétiques (gaz, fioul, carburants, etc.).