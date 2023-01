Gestion de flotte : les perspectives 2023 selon Geotab

François Denis, Directeur général France de Geotab, numéro un mondial de l’IoT et des véhicules connectés, expose d'abord son sentiment vis-à-vis des ZFE, les zones à faibles émissions. « Ces zones, aujourd’hui situées dans 11 métropoles françaises, sont amenées à se multiplier dans toute la France et même hors des métropoles, et cela va aller très vite ! », assure-t-il, avec pour conséquence que « les gestionnaires de ces flottes vont de plus en plus recourir aux véhicules utilitaires électriques (VUE) pour maintenir l’activité de leurs entreprises dans ces zones. »

L'essor du Véhicle-to-Grid

François Denis s’attarde ensuite sur la question de la recharge. Plus précisément, il prédit qu’en 2023, « l’installation des bornes de recharge rapide sur les grands axes va être accélérée par les grands groupes » et par ailleurs, que le Vehicle-to-grid, technologie qui permet de restituer au réseau une partie de l’énergie stockée dans les batteries des véhicules, « va prendre son essor. »

Geotab apporte également son point de vue sur l’autopartage. Cette démarche de mobilité alternative va selon lui faire de plus en plus d'adeptes chez les professionnels car elle « permet de limiter l’impact énergétique et de faire des économies sur les déplacements de l’entreprise », souligne François Denis qui rappelle au passage qu’« 1 voiture en autopartage remplace 5 à 8 voitures personnelles. »

La télématique, « atout considérable »

Parallèlement, pour permettre aux flottes de remplir leurs objectifs de verdissement, qui plus est dans le contexte actuel de coûts énergétiques en forte hausse, François Denis considère que la télématique va jouer un rôle de plus en plus important. « L’analyse des données via la télématique sera un atout considérable », promet-il. Il explique en outre que la télématique OEM, intégrée nativement sur les véhicules, va continuer à se développer. « 82,7 % de tous les véhicules fabriqués en 2024 disposeront de télématique intégrée », annonce-t-il, s’appuyant sur un rapport du cabinet Berg Insight.

Enfin, François Denis donne son avis sur l’avenir de l’hybride rechargeable en entreprise. Il estime là que « le chant du cygne » a sonné. Ce type de véhicule « est plus lourd qu’un véhicule électrique ou thermique car il détient une batterie et un moteur thermique », argumente-t-il. « Sa consommation est par conséquent plus élevée et son bilan carbone est également nettement moins bon que celui d’un véhicule classique, notamment en raison du faible taux de rechargement de ces véhicules », poursuit-il, certifiant qu’aujourd’hui, « les entreprises dotées de véhicules hybrides en tirent un bilan mitigé. »