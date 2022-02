Gran Turismo 7 : départ de la course le 04 mars sur PS4 et PS5

Vingt-cinq années de domination totale du genre inventé par lui-même. Alors oui certains simulateurs simulent mieux, certains autres jeux ont plus de ceci, de cela, je dois même avouer que certains jeux ont même ma préférence dans l'exacte catégorie que Gran Turismo a créée il y a 25 ans.

Le jeu vidéo pour amateur d'automobiles.

Et l'amateur d'automobiles sous toutes ses formes. Le roi du secteur a eu parfois le souffle court, le calendrier amnésique, des concurrents affûtés, mais au final il est le seul en train de devenir une véritable encyclopédie de l'automobile.

Un esthète du replay, le roi de la photo en situation de votre dernière réalisation, un suivi pointilleux dans le temps, l'assurance d'avoir plein d'amis pour jouer en ligne, etc etc etc. Bref un jeu sur lequel on ne fait pas l'impasse quand on a une playstation et que l'on aime les jeux auto. Voire un jeu qui nous fait craquer pour elle.

Comme le pain, Gran Turismo s'apprécie mieux quand il est complet

Et pour les fans de la série un peu perdus ailleurs ce GT7 signe le retour de la formule gagnante au point d'en revenir aux sources. La carte du monde, les permis, les parties en ligne, le tampon de la FIA pour les compétitions, le mode café qui est un vrai musée hypnotique, le retour des vraies modifications lourdes avec pléthore de modifications, les graphismes sublimes, on pourrait parler des heures durant de ce que cet épisode va apporter mais on rentrera dans le détail au moment du test.

C'est un vrai plaisir de voir un jeu aussi beau, aussi complet, revenir entre nos mains nous les acharnés de la collectionnite, les amateurs de jeux automobiles, l'attente aura été longue mais semble fructueuse.

Ci-dessous se trouve la conférence GT7 Play of State sur laquelle vous pouvez activer les sous-titres en Français (traduits par Sony et non par un mode automatique hasardeux) qui passera sur tous les points que Sony a voulu mettre en avant.

Le jeu sortira pour PS4 et PS5 mais tout ce que l'on voit tourne sur PS5, sachez aussi qu'il faudra une connexion en ligne permanente pour y jouer même en mode solo.

Gran Turismo 7 : départ de la course le 04 mars sur PS4 et PS5

Rendez-vous en mars !

Caradisiac a aimé

Un vrai Gran Turismo complet et XXL

400+ voitures

34 circuits pour 97 tracés

650 accessoires tuning, 150 jantes et les détails que l'on voit dans la démo (kit large, choix des flaps latéraux d'aileron) laissent penser à une finesse jamais vue dans un GT

Manette dualsense exploitée pour le retour haptique (gâchettes adaptatives) et les vibrations localisées, à voir lors des parties sur la version finale

Retour du mode deux joueurs local via écran séparé

Météo et pluie plus réalistes, assèchement de la piste variable, flaques aux véritables endroits où elles se créent sur les pistes réelles, temps variable à différents endroits du Nürburgring

Du rallye sur terre...

Caradisiac n'a pas aimé