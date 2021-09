Cette fois-ci, ce pourrait être la bonne. Le conditionnel est malgré tout de mise lorsque l'on parle de Gran Turismo et du studio de développement japonais de Polyphony Digital, qui n'a jamais été coutumier d'un planning respecté et de délais raccourcis. Rappelons en effet que Gran Turismo 6 est sorti fin... 2013. Entre temps, nous avons bien eu Gran Turismo Sport, mais ce n'était qu'une version "compétition en ligne" du précédent opus, censé nous amener vers Gran Turismo 7.

Huit ans plus tard (et quelques brouettes), nous y sommes enfin. En tout cas, espérons le pour les adeptes de la conduite automobile virtuelle puisque le titre devrait voir le jour sur PS5 en mars 2022. Le 4, pour être précis. A l'occasion d'une conférence sur les prochains titres de la console de jeux, une longue vidéo a été dévoilée.

Gran Turismo 7 enfin annoncé

On y retrouve notamment les menus de personnalisation mécanique des autos, et les nombreuses pistes disponibles, avec la gestion météo et le cycle jour/nuit. Espérons tout de même que les problèmes récurrents de sonorité moteur typiques de Gran Turismo ont été réglés. Le nouveau Gran Turismo ne sera pas une exclusivité à la PS5 puisqu'il sortira également sur PS4..