Gran Turismo 7 finalement repoussé

C'était presque trop beau pour être vrai. Récemment, le patron du studio de développement de Gran Turismo annonçait un retour aux sources pour le septième opus de la série censé arriver d'ici la fin d'année. Tout cela sentait bien bon, mais c'était sans compter sur les reports, une "tradition" chez les Japonais qui n'ont jamais réussi à sortir un Gran Turismo à la date indiquée au départ.

Mais cette fois, les circonstances sont particulières. Un attaché de presse de Sony a confirmé à nos confrères américains de GQ que la pandémie avait affecté les délais de développement et de production des jeux, et que Gran Turismo serait ainsi reporté à 2022, sans donner plus d'indications.

Gran Turismo 7 est un des porte-étendards de la Playstation 5. Sa sortie est donc particulièrement importante pour Sony qui fait face à des problèmes d'approvisionnement, la PS5 étant très demandée à travers le monde. Un report à 2022 n'est donc pas totalement une mauvaise chose, puisqu'un maximum de clients auront une console à la maison pour profiter du jeu.