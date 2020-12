Grand Paris : enfin un réseau de bornes électriques à la hauteur

Si les citadines électriques Autolib’ ont (pratiquement) disparu de la circulation en Ile-de-France, leur réseau de bornes électriques s’apprête à entamer une deuxième vie. Celles-ci vont en effet constituer le principal maillage du réseau Métropolis, dont le déploiement s’étale entre décembre 2020 et l’année 2022. A ce terme, les 130 communes du Grand Paris - hors Paris, donc - disposeront de plus de 5 000 points de charge, dont environ la moitié proviendra de feu Autolib’.

Il existera trois types de bornes, avec des puissances s’échelonnant de 3 à 150 kW. Le réseau « Métropolis Proximité » regroupera les bornes de 3 à 7 kW, « Métropolis Citadine » celles de 7 à 22 kW et « Métropolis Express » celles de 50 à 150 kW (qui seront au nombre de 252).

L’un des avantages du réseau Métropolis résidera dans son mode de facturation, puisque seuls seront comptés les kWh délivrés et non le temps passé à regonfler sa batterie. Metropolis précise que cela favorisera notamment les véhicules hybrides rechargeables, dont les unités de capacité plus modeste chargent plus lentement que celles des modèles 100% électriques.

De plus, il sera possible de faire le plein d’électrons en utilisant sa seule carte bleue, comme on le fait à une pompe à essence. C’est très pratique, quoique relativement onéreux. Il faut ainsi compter 0,36 à 0,65 € le kWh en fonction du flux demandé.

Metropolis propose toutefois un abonnement mensuel, d’un montant de 45 € pour 100 kWh (les tarifs se voient minorés au-delà de ce seuil, et s’ajoute notamment la possibilité de réserver un point de charge 30 minutes avant pour y faire le plein).

Cela donne un tarif de 6,75 € les 100 km pour une citadine consommant 15 kWh, valeur raisonnable, mais cela grimpe à 11,25 € pour un SUV familial type Mercedes EQC qui consommerait 25 kWh/100 km (à titre de comparaison, avec un Mercedes GLC réclamant 7l de gazole pour 100 km de circulation urbaine, on serait à environ 9 €/100 km).

Les premières bornes Metropolis ont été mises en service en décembre à Rueil-Malmaison, et les communes d’Antony, Aulnay-sous-Bois, Coubron, Issy-les-Moulineaux, Juvisy-sur-Orge, Rueil-Malmaison, Santeny, Sevran et Vincennes devraient suivre rapidement.