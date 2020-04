Grand Prix ACF AutoTech : votez pour désigner les meilleures startups automobiles

C'est la troisième édition du Grand Prix ACF AutoTech, qui récompense les startups françaises et internationales les plus innovantes dans le domaine automobile. L'organisation de l'événement a été chamboulée par l'épidémie de Covid-19 et la mise en place des règles du confinement.

Mais le Grand Prix 2020 a été maintenu, avec un format 100 % en ligne. L'avantage est que vous pouvez suivre de chez vous ce concours entre de petites entreprises du monde de l'automobile, ce 2 avril à partir de 19h, sur le site internet de l'événement. Vous pourrez notamment découvrir le pitch de présentation des six startups sélectionnées pour les deux finales.

Pour le Grand Prix ACF 2020, il y a :

IOT BZH, société spécialisée en cybersécurité pour les tableaux de bords automobiles.

En Voiture Simone, une auto-école en ligne

Outsight, qui développe des capteurs et caméras 3D.

Pour le Prix Pionnier ACF, dédié au startups les plus jeunes, il y a :

Heex, qui travaille sur la gestion de données pour les véhicules autonomes.

Altaroad, qui collecte les données des flux poids lourds pour optimiser les chargements et éviter d'endommager les infrastructures.

Acbiode, qui travaille sur la première batterie autonome en AC (Courant Alternatif) et un circuit électrique spécifique pour la mobilité électrique.

Les gagnants seront désignés par un jury, d'abord composé de 16 professionnels de l'industrie auto, mais cette année, le public devient le 17e membre du jury. À l’issue de la présentation des candidats, vous pourrez voter en ligne pour vos favoris.