High-tech : huit équipements fous pour les autos de demain

De plus en plus high-tech, de plus en plus complexes, nos voitures bénéficient d’avancées technologiques assez incroyables. Nous avons rassemblé une sélection (non exhaustive) d’innovations dont certaines commencent déjà à apparaître à bord, d’autres sont attendues à moyen terme et certaines sont encore plus futuristes. Un voyage vers le futur de notre vie automobile.

Des caméras à l’intérieur des véhicules

Voilà un équipement qui commence à faire son apparition sur de nouveaux modèles qui rejoignent le marché (chez BMW ou Volvo par exemple). Une caméra de surveillance du conducteur est un des ingrédients indispensables aux différentes phases de conduite autonome : elle permet au système gérant les aides à la conduite de savoir quel est le niveau d’attention du conducteur, sa position physique, le degré d’ouverture de ses yeux (pour voir une éventuelle somnolence). Ainsi le système pourra-t-il savoir si le conducteur est en mesure de reprendre le volant après une phase de conduite autonome. Mais déjà, aujourd’hui, cela lui permet de surveiller son niveau d’attention au volant et, le cas échéant, de le rappeler à l’ordre. Il faudra donc s’habituer à l’idée d’être filmé en permanence dans sa voiture et ce, pour sa sécurité.

Échéance : 2020.

Prix : env. 200 €.

L’avis Caradisiac : utile.

Le point négatif : le risque de hacking de l’image à bord.

Une sono sans haut-parleurs (Sennheiser-Continental Ac2ated Sound)

Les haut-parleurs sont le vecteur indispensable de la musique et des interactions vocales à bord. Mais ils ont deux inconvénients : ils prennent de l’espace et leur poids n’est pas négligeable, jusqu’à 40 kg pour une bonne installation Hi-Fi de bord. Or le poids est l’ennemi de la consommation et donc du CO2 pour les voitures thermiques, et de l’autonomie pour les électriques.

La solution ? Se débarrasser des haut-parleurs pour utiliser de petits moteurs électriques (une quinzaine) qui feront vibrer le mobilier de l’auto pour produire des sons… C’est le système Ac2ated Sound développé par le spécialiste de l’audio Sennheiser avec l’équipementier Continental, faisant de la planche de bord ou des panneaux de portes de véritables instruments générateurs de son. Et ça marche : une démonstration lors du salon CES de Las Vegas en début d’année se montrait assez bluffante, avec des basses profondes et une bonne puissance sonore.

Échéance : 2021.

Prix : env. 1 000 €.

L’avis Caradisiac : utile.

Le point négatif : onéreux.

Emmener une personne virtuelle à bord (Valeo Voyage XR)

L’idée est simple et semble plutôt futile : d’un côté, une personne munie d’un casque de réalité virtuelle, chez elle, et de l’autre une voiture en mouvement, connectée au casque. Par exemple, il peut s’agir d’une personne âgée de sa famille restée à la maison. Les différents capteurs de l’auto (son et image intérieur/extérieur) permettent d’immerger cette personne dans l’ambiance du véhicule, à distance, tandis qu’à bord, le conducteur peut voir apparaître la personne dans le rétroviseur intérieur sous forme d’écran. Il s’agit donc d’une téléportation virtuelle sous la forme d’un avatar invité dans l’habitacle.

Échéance : 3 ans.

Prix : env. 500 €.

L’avis Caradisiac : plutôt gadget.

Le point négatif : peut-être trop ludique et high-tech pour le public âgé visé.

Un pare-soleil doué d’intelligence (Bosch Virtual Visor)

L’équipementier Bosch a présenté au salon CES 2020 (il y a reçu une récompense Best of Innovation Award) un système de pare-soleil intelligent permettant de conserver une vision optimum de la route sans jamais laisser éblouir le conducteur.

Il utilise une surface transparente garnie d’un affichage à cristaux liquides (LCD) qui s’assombrit exactement où porte une lumière aveuglante vers les yeux du conducteur. C’est un système d’intelligence artificielle qui est chargé de surveiller tout cela avec une caméra observant le visage du conducteur et de commander ainsi l’assombrissement des seules surfaces nécessaires, laissant la visibilité maximale au travers des autres zones. Malin.

Échéance : 5 ans.

Prix : env. 300 €.

L’avis Caradisiac : utile.

Le point négatif : la fiabilité du système devra être irréprochable.

Un pare-brise à réalité augmentée (Saint-Gobain/Cerence)

Que ce soit dans les phases de conduite active ou autonome, le rôle du pare-brise comme surface de projection est appelé à croître. Nous connaissons depuis de nombreuses années déjà les affichages tête haute, et plus récemment, l’affichage sur l’écran de bord d’une vue vers l’avant avec des informations en réalité augmentée (Mercedes).

Mais ici, l’idée est de projeter les informations au niveau du pare-brise complet, superposant en réalité augmentée des informations sur la vision naturelle du conducteur et des passagers. Ainsi, une collaboration entre Saint Gobain et Cerence (Nuance) combine commandes vocales et projection interactives sur le pare-brise, ce qui permet par exemple de poser une question sur un élément affiché en le désignant simplement du regard.

Échéance : 5 ans.

Prix : env. 1 000 €.

L’avis Caradisiac : utile.

Le point négatif : une cyber-réalité sera-t-elle facile à accepter pour tous les publics ?

Créer une bulle de confort (Valeo Smart Cocoon 4.0)

Un ensemble de capteurs pour évaluer et adapter l’univers de confort idéal de chaque passager, telle est l’ambition de la solution Smart Cocoon 4.0 de Valeo, capable de créer une bulle de confort personnalisée, adaptée à chacun des passagers. Les critères sont la morphologie, la fréquence cardiaque ou le type de vêtements portés. L’adaptation en conséquence permet ainsi plus de confort et également, une meilleure efficience, avec une économie d’énergie allant jusqu’à - 30 % grâce à l’optimisation du chauffage.

C’est le couplage de multiples capteurs sensoriels avec une intelligence artificielle qui permet de dispenser ce confort individualisé à chaque passager, combinant fragrance, effets sonores, lumineux et ambiance thermique. Ainsi, l’éclairage intérieur du véhicule peut jouer un rôle important, passant de couleurs chaudes pour accentuer la sensation de chaleur à des couleurs claires associées à la fraîcheur. L’« empathie » du véhicule se manifeste en prenant en compte les signes de fatigue, distraction, émotion ou stress…

Échéance : 5 ans.

Prix : env. 500 €.

L’avis Caradisiac : moyennement utile.

Le point négatif : une stricte gestion de la confidentialité des données est indispensable.

Des parkings d’un nouveau genre (Indigo/DPA)

Indigo, leader mondial du stationnement et Dominique Perrault, architecte de renom et spécialiste de la réinvention des espaces souterrains, se sont associés pour réfléchir à ce que pourrait être dans le futur un parking souterrain, intégrant cet espace à la vie urbaine.

Quatre scénarios principaux ont été évoqués. Un « parking réaménagé », forme de reconversion pour les parkings des centres historiques et denses. Une « place épaisse », libérant de l’espace en surface pour créer une forme de place publique avec une halle de marché polyvalente. Une « avenue épaisse », infrastructure de voirie multi-niveaux, sous les axes de circulation principaux, dans laquelle un premier niveau inférieur accueillerait des services de mobilité (dépose de passagers, prise en charge de véhicules, livraisons, logistique, connexions avec les transports publics et les bâtiments voisins…). Enfin, un « sol épais », sous et entre les bâtiments, qui permettrait d’optimiser les espaces au niveau de la rue en intégrant services et équipements en sous-sol.

Tous ces projets ont pour point commun de transcender le rôle des parkings pour mieux devenir des lieux de service et de connexion et permettre de remodeler l’architecture en surface.

Échéance : 10 ans pour tous ces concepts, avec l’inertie inhérente aux grands travaux d’infrastructure.

Prix : NC.

L’avis Caradisiac : Utile.

Le point négatif : onéreux.

Un pneu personnalisé et auto-régénérant (Goodyear reCharge)

Goodyear est habitué à nous surprendre avec des concepts de pneus toujours plus imaginatifs (mais souvent très théoriques). Le concept reCharge est de ceux-là : il se veut customisable pour mieux accompagner tous les usages de la mobilité électrique du futur, avec un système de recharge permettant d’adapter ses caractéristiques aux usages, conditions de route et même, personnalité de chaque usager.

Le principe ? Une sorte de cartouche se fiche dans le moyeu et diffuse un mélange de gomme spécifique sur les surfaces de contact avec la route. Avec des matériaux biologiques et des renforts à la… soie d’araignée, voilà une solution durable et biodégradable.

La structure de ce pneu serait quant à elle une construction fine et non pneumatique qui éliminerait les crevaisons. Mieux vaut en effet utiliser le conditionnel sur cet ensemble très conceptuel qui montre plus la capacité d’imagination de la marque qu’une réelle application possible.