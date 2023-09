Commercialisé aux USA et en Chine depuis 2022, le ZR-V arrive maintenant en France. Il s'agit d'un SUV compact, de 4,56 m de long, qui s'intercale entre le plus petit HR-V et le gros CR-V.

Basé sur la plateforme de la Civic, il en reprend la motorisation hybride à base de 4 cylindres 2.0, aidé par deux moteurs électriques. L'ensemble développe 184 ch et 315 Nm de couple, et s'annonce comme sobre, avec une consommation moyenne mixte WLTP de 5,7 litres. Et même à peine plus dans la réalité en conduite tranquille, nous l'avons constaté lors de notre récent essai.

L'agrément de ce bloc est réel, et il trompe son monde grâce à un système qui simule les passages de rapports, alors même qu'il n'y a pas de boîte de vitesses. Ainsi, fini l'effet de patinage bien connu des modèles hybrides. C'est bluffant.

dailymotion Honda ZR-V : la Civic faite SUV - En direct du salon de Lyon 2023

Les performances sont de plus appréciables, avec un 0 à 100 effectué en 7,8 secondes. Pas mal pour la puissance et le gabarit de l'engin.

Par contre, pas le choix, ce sera ce moteur ou rien, le ZR-V ayant décidé de ne proposer aucune motorisation thermique ou même électrique sur notre marché. Pas plus que de l'hybride rechargeable.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Esthétiquement, il est ce que l'on peut appeler "consensuel". Rien de marquant, rien qui dépasse, les lignes sont classiques. Le but, comme avec la dernière Civic semble être celui de ne choquer personne. Et c'est réussi. Mais la contrepartie, c'est qu'il ne se dégage aucune émotion de ce dessin assez banal, quel que soit l'angle sous lequel on le regarde.

Bien fini, spacieux pour les passagers, pas pour les bagages

C'est la même chose à l'intérieur, où l'on retrouve presque à l'identique la planche de bord de la Civic. Elle est très bien fabriquée, utilise des matériaux de bonne qualité, mais reste très sobre, très "germanique" dans l'esprit.

On note le bandeau qui court sur toute la largeur de la planche, avec son motif en nid d'abeille, et qui intègre les réglages des buses d'aération. Comme sur la Civic encore une fois.

A l'arrière, l'habitabilité est bonne, avec un excellent espace aux jambes, et de la place en largeur pour trois personnes. Par contre, le volume de coffre est ultra décevant. En effet, avec 370 litres seulement, il est inférieur à celui de la Civic, et de tous les concurrents, la moyenne tournant plutôt autour de 500 litres. Un handicap à l'heure de partir en vacances.

Il coûte un pognon de dingue

Respectant la politique d'équipement très fourni que suit Honda, le ZR-V adopte de très nombreux éléments de confort comme de sécurité, et toutes les aides à la conduite modernes. Mais, il fait payer très cher cette opulence.

En effet, les tarifs font un peu tousser. L'entrée de gamme est ainsi facturée 47 450 €, et le haut de gamme sera à vous contre 49 950 €. C'est très cher. Ainsi, un équivalent chez Renault, l'Austral 200 ch hybride, en finition haute Esprit Alpine, ne coûte que 45 300 €. C'est un exemple parmi d'autres...

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : les voitures mondiales, ce n'est pas mon truc

Cet instant Caradisiac est un peu redondant avec le "J'aime pas" ci-dessus. Mais c'est un vrai coup de gueule, et Honda l'illustre très bien, comme Ford peut aussi en être un exemple. Je comprends bien sûr le principe de fabriquer des voitures identiques pour tous les marchés. Cela représente des économies non négligeables, en matière de développement et d'industrialisation.

Mais, c'est sciemment ignorer que les différents peuples de ce monde ont des goûts différents. Que ce qui plaît à l'un ne plaira pas à l'autre. Et pour ne déplaire à personne, il faut dessiner du fade. Et ça, ça ne me plaît pas.