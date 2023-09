Hummer EV EarthCruiser : le camping électrique gros format et gros budget

Le Hummer est désormais revenu au catalogue de la General Motors, dans une définition électrique pour se racheter une conduite écologique. Ce qui ne l’empêche pas d’afficher une consommation inévitablement très supérieure à celle des autres autos électriques du marché, la faute à sa masse pachydermique et à son aérodynamisme handicapant.

Conçu pour l’exploration tout-terrain (à condition de disposer d’une borne de charge pas trop loin tout de même), ce Hummer EV a désormais droit à un kit complet pour le camping signé EarthCruiser, qui s’ajoute au-dessus du toit et de la benne du véhicule. L’installation comprend des panneaux solaires d’une puissance de 605 watts et une batterie auxiliaire de 6 kWh pour alimenter tout l’équipement. Elle possède aussi une partie se déployant permettant d’avoir une grande cabine au-dessus de l’auto. A bord, il y a tout l’équipement classique des vans aménagés mais aussi des toilettes et un dispositif de douche intérieure.

Le grand luxe

On ne connaît pas encore le prix de ce kit complet mais il coûtera probablement très cher et s’ajoute à celui du Hummer EV de base, qui dépasse les 80 000 dollars sans la moindre option et avec la plus petite batterie. Rappelons qu’il n’est pas importé sur le marché européen et ne le sera probablement jamais à cause de sa masse, très supérieure à la limitation du permis poids lourd dans ses versions haut de gamme. L’engin fera en tout cas rêver les amateurs de van life avec son physique hors normes mais avec une autonomie maximale qui se limitera à moins de 500 kilomètres, pas sûr qu’il soit possible d’aller trop loin dans l’exploration sauvage.