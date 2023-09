Grâce à sa créativité sans limite et ses 181 millions d'abonnés répartis dans le monde entier, MrBeast fait partie des youtubeurs les plus influents sur la célèbre plateforme vidéo. Sa ligne directrice est simple : dépenser de l'argent dans la production d'une vidéo insolite, récupérer les gains, réinvestir l'argent pour faire plus gros et plus fort. Avec le temps, ses nouvelles expériences atteignent une démesure sans précédent. La preuve avec cette vidéo de moins de 15 minutes dans laquelle il broie une Lamborghini Gallardo juste après avoir tiré sur un autre exemplaire avec un tank.

Il broie une Lamborghini Gallardo et tire au tank sur une autre

Une intro express, des explosions, un nouveau carton

Conformément à chacune de ses introductions rapides, les moments clés sont immédiatement montrés pour harponner le spectateur. MrBeast laisse ensuite passer une multitude d'animations explosives avant d'introduire de nouveau ses deux Lamborghini Gallardo. La première concerne une voiture à gagner si le participant parvient à la protéger des tirs de trois tanks, la seconde la fameuse auto au sombre destin. Sur les images, une Gallardo rouge est effectivement totalement réduite en copeaux. Les plus observateurs remarqueront néanmoins que le moteur et une partie des pièces ne sont plus présents. En toute fin de vidéo, MrBeast confirme sans surprise qu'il s'agissait d'une épave rapidement repoudrée avant sa destruction finale.