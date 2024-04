Des images spectaculaires d'une Lamborghini Gallardo dévorée par les flammes circulent actuellement sur les réseaux sociaux. L'incendie n'est nullement d'origine mécanique. Il s'agit en réalité d'une altercation entre deux commerciaux en Inde près de la ville de Hyderabad dont l'escalade du conflit dépasse l'imagination.

D'après les différents témoignages rassemblés sur la toile. Tout a commencé par une histoire de commission sur la vente d'un autre véhicule. L'un des deux vendeurs aurait gardé l'intégralité de la somme pour lui alors que les responsabilités de la transaction avaient été partagées entre les individus. Ces derniers se sont ensuite rencontrés pour régler ce désaccord. Un différend qui se termine vraisemblablement très mal avec cette Lamborghini Gallardo qui ne reprendra jamais la route.

Il carbonise une Lamborghini Gallardo pour se venger de son rival

La Lamborghini Gallardo de première phase embarque pour rappel un bloc V10 atmosphérique 5l de 500 chevaux pour 510 Nm de couple. La cavalerie transite au sol au début de sa carrière via quatre roues motrices et une boîte manuelle six vitesses. Une artillerie qui en 2003 lui permet d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 4,2 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 309 km/h. La sportive italienne s'échangeait à l'époque au catalogue contre 143 500 euros. Une coquette somme encore requise aujourd'hui pour un bel exemplaire sur LaCentrale et sans doute en Inde. L'incendiaire est d'ailleurs actuellement en cavale.