Il construit une CLK GTR dans son garage

Les autos spécialement produites pour homologuer une voiture de course ont une aura toute particulière. La preuve avec la Mercedes CLK GTR dont les modèles homologués pour la route sont aujourd'hui inabordables. Johan Ackermann n'a pas sept millions d'euros en poche. Il se lance alors dans le projet fou et insolite de construire la sienne dans son garage, avec les moyens du bord.

Sa publication sur le réseau social Facebook rend complètement fous les internautes à la découverte de son projet. Photos à l'appui, il montre les différentes étapes de sa création aujourd'hui très avancée. Détail amusant, sa réplique de Mercedes Clk GTR repose sur une grande berline Classe E génération W210. Il nomme du coup avec humour son auto l'ELK GTR. La trois volumes reçoit dans la manœuvre un toit de coupé CLK premier du nom, différentes ouïes et appendices ainsi que l'éclairage du coupé. Côté mécanique, les références sont plutôt respectées. Johan installe un V12 Mercedes M120 employé sous le capot du vaisseau amiral S600 puis transformé par plusieurs motoristes et constructeurs dont Pagani pour les Zonda. La vraie CLK GTR employait pour rappel un bloc M297 lui aussi dérivé de ce moteur. Enfin, la partie transmission adopte une boîte de vitesses d'origine Audi.

Une création virale

Le groupe "No Man Left Behind Car Club" dans lequel Johan Ackermann montre sa voiture n'a que 24 000 membres. Cela n'empêche pas sa publication d'hier à 7h53 de récolter presque 10 000 réactions et plus de 800 partages. La toile désormais voir cette voiture rouler. Son message indique que cela sera normalement possible d'ici la fin de l'année.