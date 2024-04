Il encastre sa McLaren Senna dans une concession Lexus après un demi-tour en glisse

Un membre de la plateforme Reddit répondant au pseudo de Slattdemon99 vient de publier une triste vidéo montrant une spectaculaire McLaren Senna en glisse sur un boulevard en Californie. Un clip insolite qui se termine hélas par une perte de contrôle, une Senna fortement endommagée et une concession Lexus qui devra subir des travaux avant d'accueillir de nouveau du public.

Les premières secondes montrent la sportive anglaise débouler avec quelques photographes postés sur la route. Il faut dire qu'avec son kit carrosserie agressif et sa sonorité dantesque, la McLaren Senna ne passe pas inaperçue. La suite prend une tournure bien plus inattendue : le conducteur envoie la voiture en glisse, poursuit avec un burn sur plusieurs mètres puis dérive dangereusement en direction du trottoir. Enfin, c'est le drame. La McLaren Senna s'écrase contre une Lexus après avoir traversé les vitrines d'une concession de la même marque. D'après les bruits de couloir, cette Senna appartient à Edmond Mondi. L'influenceur et entrepreneur aux publications visibles sur X, Instagram et Youtube se montrait régulièrement avec un véhicule très similaire et un comportement routier tout aussi démonstratif.

Pour mémoire, la McLaren Senna embarque un moteur central V8 4,0l biturbo de 800 chevaux pour 800 Nm de couple. La cavalerie transite au sol via une boîte automatique double embrayage sept rapports et les roues arrière uniquement. Sa monocoque en carbone, sa mécanique survitaminée et son poids à vide de moins de 1300 kilos sur la balance lui permettent d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 2,8 secondes seulement avant d'atteindre une vitesse maximale de 340 km/h.