Il explose sa voiture en allumant une cigarette dans l'habitacle chargé de désodorisant

Nos confrères de la chaîne anglaise BBC rapportent sur la toile un fait divers pour le moins insolite. Un conducteur a en effet trouvé bon de s'allumer une cigarette alors que l'intérieur de sa Seat Leon de première génération était chargé de gaz désodorisant.

D'après un témoin installé non loin dans un bar, une énorme explosion s'est fait entendre dans la rue. Après la surprise, l'état de la voiture et l'absence d'incendie laissait place à l'incompréhension. Les images publiées sur Twitter par les internautes parlent d’elles-mêmes : les éléments de carrosserie sont froissés, les surfaces vitrées brisées et les feux arrière désolidarisés du hayon de la compacte de la firme ibérique.

Malgré l'intensité du choc, le conducteur s'en est sorti indemne. L'homme a en effet pu sortir seul de sa Seat Leon noir métallisé avec des blessures mineures.