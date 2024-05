Il met une Bugatti Chiron sur un gigantesque yacht

Les rues de Monaco permettent quotidiennement de croiser les voitures les plus folles. Des plus anciennes, aux plus rares en passant par les plus exclusives, la principauté abrite de nombreuses autos qui ne manquent pas de ravir les photographes et touristes. La manœuvre insolite de l'influenceur Tom Claeren se nourrit parfaitement dans cet attrait avec son idée de poser une Bugatti Chiron sur un yacht.

Deux véhicules d'exception rassemblés pour un duo spectaculaire

Les images publiées sur les réseaux sociaux montrent comment la voiture a été hissée sur le bateau. Un camion équipé d'une grue s'est rendu sur le quai du port pour soulever une structure spécialement construite pour l'occasion. Ne restait ensuite qu'à viser l'espace habituellement réservé à la piscine sur le yacht pour un rendu étonnant.

Au final, coup de communication réussie pour les deux entreprises Libertex et Boutsen Classic Cars : les photos font le tour de la toile. La Bugatti Chiron et le yacht Seven Sins font une paire spectaculaire en se montrant de la sorte pour le début du Grand Prix de Monaco. Pour rappel, la Bugatti Chiron développe 1500 chevaux pour 1600 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,4 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 420 km/h.